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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный: Войска РФ втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно

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Залужный: Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая
Залужный: Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 3 ноября провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим американскими вооруженными силами в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом он сообщил в Facebook.

Залужный написал, что они с Каволи обсудили ситуацию на фронте.

"Она напряженная, но контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону", – заявил он.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в ходе разговора они с Каволи также отметили проблему ракетных атак России и применение ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия. Искренне благодарен им за помощь и поддержку", – написал Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02QSGgYesZBWuoSSJUFNXpL84eiA2Gedr1YyhwS3jcU3Zk67huDfEZSikuaZb9SATHl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Весной ВСУ изгнали оккупантов из северных регионов. Сейчас бои ведутся на юге и востоке Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный, Кристофер Каволи
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