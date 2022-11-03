Залужный: Войска РФ втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно

Залужный написал, что они с Каволи обсудили ситуацию на фронте.
"Она напряженная, но контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону", – заявил он.
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в ходе разговора они с Каволи также отметили проблему ракетных атак России и применение ударных беспилотных летательных аппаратов.
"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия. Искренне благодарен им за помощь и поддержку", – написал Залужный.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Весной ВСУ изгнали оккупантов из северных регионов. Сейчас бои ведутся на юге и востоке Украины.