Залужный: Войска РФ втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно

Залужный: Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Залужный написал, что они с Каволи обсудили ситуацию на фронте.

"Она напряженная, но контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону", – заявил он.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в ходе разговора они с Каволи также отметили проблему ракетных атак России и применение ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия. Искренне благодарен им за помощь и поддержку", – написал Залужный.