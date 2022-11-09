Глава департамента кибербезопасности СБУ: Наше контрнаступление развивается еще молниеноснее, чем на традиционном фронте. Часто пылает и кибербавовна

Витюк: Отдельные партнеры вообще говорили, что кибервойска РФ, вероятно, снесут у нас все за три-четыре дня. Что ж, мы их приятно удивили Фото: Валентина Поліщук / Liga.net

"Киберагрессия в сторону Украины продолжается с 2014 года. Тогда начались кибератаки, в частности на украинские государственные ресурсы. С каждым годом количество атак росло, были очень мощные нападения", – сказал Витюк.

Он упомянул атаку Black Energy на энергетические объекты, в частности на "Прикарпатьеоблэнерго", в 2016 году (по его информации, это была первая атака на объекты энергетики в Украине), вирус Petya в 2017 году, когда пострадали десятки тысяч компаний и людей в Украине и других странах.

"А вот началом кибервойны в профессиональном сообществе считают январь 2022 года, а именно атаки 13–14 января. Каждый год росла и массированность атак. Если в 2020 году было зафиксировано около 800 кибератак, то в 2021-м – почти 1400, а в этом году – уже более 3500. Мы уже ко всему готовы, нет ничего такого, что бы мы ни видели", – заявил глава департамента кибербезопасности СБУ.

По его информации, приблизительно 90% всех кибератак на украинские государственные ресурсы устраивают спецслужбы РФ. Небольшой процент кибератак наносят белорусские спецслужбы, способствующие РФ. До 1% – это остальные спецслужбы, причем это обычно не деструктивные атаки, а попытки получить определенную разведывательную информацию.

"Украина начала киберконтрнаступление уже 24 февраля. До этого были лишь оборона и отражение кибератак, но полномасштабное наступление РФ "развязало руки". Мы должны были сбить волны кибератак, чтобы враг сосредоточился на собственной защите. Ранее Украина не прибегала к кибернаступлению, потому что по международным нормам это могли признать поводом к войне. Сегодня наше контрнаступление развивается еще молниеноснее, чем на традиционном фронте. Часто пылает и кибербавовна", – рассказал Витюк.

Он отметил, что значительную роль играет и готовность украинцев приобщаться к борьбе на киберфронте: фактически у Украины есть своя украинская "кибертероборона", насчитывающая сотни тысяч бойцов.

Он также подчеркнул, что у Украины есть уникальный опыт, так как другим странам не приходилось иметь дела со столь масштабными деструктивными кибератаками спецслужб.

"Мы – участники первой в мире кибервойны. Наш враг – одни из самых мощных спецслужб и хакерских группировок в мире, и это официально признают на Западе. Отдельные партнеры вообще говорили, что кибервойска РФ, вероятно, снесут у нас все за три-четыре дня. Что ж, мы их приятно удивили", – добавил Витюк.