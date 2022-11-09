Глава департамента кибербезопасности СБУ: Наше контрнаступление развивается еще молниеноснее, чем на традиционном фронте. Часто пылает и кибербавовна

"Киберагрессия в сторону Украины продолжается с 2014 года. Тогда начались кибератаки, в частности на украинские государственные ресурсы. С каждым годом количество атак росло, были очень мощные нападения", – сказал Витюк.
Он упомянул атаку Black Energy на энергетические объекты, в частности на "Прикарпатьеоблэнерго", в 2016 году (по его информации, это была первая атака на объекты энергетики в Украине), вирус Petya в 2017 году, когда пострадали десятки тысяч компаний и людей в Украине и других странах.
"А вот началом кибервойны в профессиональном сообществе считают январь 2022 года, а именно атаки 13–14 января. Каждый год росла и массированность атак. Если в 2020 году было зафиксировано около 800 кибератак, то в 2021-м – почти 1400, а в этом году – уже более 3500. Мы уже ко всему готовы, нет ничего такого, что бы мы ни видели", – заявил глава департамента кибербезопасности СБУ.
По его информации, приблизительно 90% всех кибератак на украинские государственные ресурсы устраивают спецслужбы РФ. Небольшой процент кибератак наносят белорусские спецслужбы, способствующие РФ. До 1% – это остальные спецслужбы, причем это обычно не деструктивные атаки, а попытки получить определенную разведывательную информацию.
"Украина начала киберконтрнаступление уже 24 февраля. До этого были лишь оборона и отражение кибератак, но полномасштабное наступление РФ "развязало руки". Мы должны были сбить волны кибератак, чтобы враг сосредоточился на собственной защите. Ранее Украина не прибегала к кибернаступлению, потому что по международным нормам это могли признать поводом к войне. Сегодня наше контрнаступление развивается еще молниеноснее, чем на традиционном фронте. Часто пылает и кибербавовна", – рассказал Витюк.
Он отметил, что значительную роль играет и готовность украинцев приобщаться к борьбе на киберфронте: фактически у Украины есть своя украинская "кибертероборона", насчитывающая сотни тысяч бойцов.
Он также подчеркнул, что у Украины есть уникальный опыт, так как другим странам не приходилось иметь дела со столь масштабными деструктивными кибератаками спецслужб.
"Мы – участники первой в мире кибервойны. Наш враг – одни из самых мощных спецслужб и хакерских группировок в мире, и это официально признают на Западе. Отдельные партнеры вообще говорили, что кибервойска РФ, вероятно, снесут у нас все за три-четыре дня. Что ж, мы их приятно удивили", – добавил Витюк.
С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.
В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".
В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе не энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В свою очередь, украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. 1 августа Минцифры сообщало, что украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.