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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли жилой дом в Харьковской области, под завалами могут быть люди – Офис президента

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Россияне обстреляли жилой дом в поселке Шевченково, рассказал Тимошенко
Россияне обстреляли жилой дом в поселке Шевченково, рассказал Тимошенко
Фото: president.gov.ua

Российские оккупационные войска 20 ноября обстреляли жилой дом в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области.

Об этом вечером в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

"Харьковская область. Поселок Шевченково, Купянский район – россияне снова обстреляли жилой дом. Под завалами могут быть люди. На месте происшествия работает ГСЧС", – написал Тимошенко.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Харьковская область, Купянск, обстрелы, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, дом, происшествие, российские оккупанты
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