Оккупанты обстреляли жилой дом в Харьковской области, под завалами могут быть люди – Офис президента

Об этом вечером в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

"Харьковская область. Поселок Шевченково, Купянский район – россияне снова обстреляли жилой дом. Под завалами могут быть люди. На месте происшествия работает ГСЧС", – написал Тимошенко.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.