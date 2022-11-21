Под завалами в Харьковской области нашли тело женщины, еще два человека ранены – ГСЧС

Частично разрушена торцевая стена дома, крыша и четыре квартиры Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

По предварительной информации, вечером 20 ноября в двухэтажный дом попала российская ракета С-300.

Еще одного человека извлекли из-под обломков дома с ранениями, в тяжелом состоянии он отправлен в больницу, рассказал Василенко.

"Частично разрушена торцевая стена дома, крыша и четыре квартиры. Под обломками обнаружен пострадавший мужчина 1957 г.р. В доме, расположенном рядом, который частично пострадал от осколков (выбиты стекла, двери, частично повреждена крыша), обнаружено тело женщины 1984 г.р.", – проинформировал спикер.

Позже глава Харьковской областной военной администрации сообщил в Telegram, что погибшей женщине – 38 лет. Также он уточнил, что количество раненых увеличилось до 2 человек.





Об обстреле Шевченково вечером 20 ноября сообщил в Telegram заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он предположил, что под завалами могли быть люди.

Глава Шевченковской общины Валерий Приходько в комментарии "Суспільному" сказал, что в поселке слышали два взрыва: в 22.22 раздался первый, через полминуты – второй.