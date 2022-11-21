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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под завалами в Харьковской области нашли тело женщины, еще два человека ранены – ГСЧС

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Частично разрушена торцевая стена дома, крыша и четыре квартиры
Частично разрушена торцевая стена дома, крыша и четыре квартиры
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В обстрелянном Шевченково Купянского района Харьковской области спасатели обнаружили под завалами тело женщины. Об этом спикер Харьковского областного управления ГСЧС Евгений Василенко 21 ноября сообщил "Суспільному".

По предварительной информации, вечером 20 ноября в двухэтажный дом попала российская ракета С-300.

Еще одного человека извлекли из-под обломков дома с ранениями, в тяжелом состоянии он отправлен в больницу, рассказал Василенко.

"Частично разрушена торцевая стена дома, крыша и четыре квартиры. Под обломками обнаружен пострадавший мужчина 1957 г.р. В доме, расположенном рядом, который частично пострадал от осколков (выбиты стекла, двери, частично повреждена крыша), обнаружено тело женщины 1984 г.р.", – проинформировал спикер.

Позже глава Харьковской областной военной администрации сообщил в Telegram, что погибшей женщине – 38 лет. Также он уточнил, что количество раненых увеличилось до 2 человек.


Об обстреле Шевченково вечером 20 ноября сообщил в Telegram заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он предположил, что под завалами могли быть люди.

Глава Шевченковской общины Валерий Приходько в комментарии "Суспільному" сказал, что в поселке слышали два взрыва: в 22.22 раздался первый, через полминуты – второй.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: ГСЧС, Харьковская область, раненые, жертвы, обстрелы, война России против Украины, С-300, Офис президента Украины, Кирилл Шевченко
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