Российские оккупанты обстреляли Волчанск, ранены пять людей – ОГА

В результате обстрелов ранены четыре женщины и мужчина. Кроме того, в селе Александровка Богодуховского района на мине подорвался и получил ранение 37-летний комбайнер во время работы в поле.

Все пострадавшие госпитализированы, их состояние медики оценивают как среднее.

"Еще раз призываем быть внимательными и осторожными. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Минная опасность в Харьковской области также сохраняется", – добавил Синегубов.