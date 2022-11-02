Российские оккупанты обстреляли Волчанск, ранены пять людей – ОГА

В результате обстрелов ранены четыре женщины и мужчина. Кроме того, в селе Александровка Богодуховского района на мине подорвался и получил ранение 37-летний комбайнер во время работы в поле.
Все пострадавшие госпитализированы, их состояние медики оценивают как среднее.
"Еще раз призываем быть внимательными и осторожными. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Минная опасность в Харьковской области также сохраняется", – добавил Синегубов.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.
По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.
Об освобождении Волчанска Госпогранслужба Украины сообщила 13 сентября. Однако оккупанты продолжают регулярно обстреливать город.