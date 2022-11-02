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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли Волчанск, ранены пять людей – ОГА

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Волчанск освободили в середине сентября
Волчанск освободили в середине сентября
Фото: EPA

Утром 2 ноября российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов в Telegram.

В результате обстрелов ранены четыре женщины и мужчина. Кроме того, в селе Александровка Богодуховского района на мине подорвался и получил ранение 37-летний комбайнер во время работы в поле.

Все пострадавшие госпитализированы, их состояние медики оценивают как среднее.

"Еще раз призываем быть внимательными и осторожными. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Минная опасность в Харьковской области также сохраняется", – добавил Синегубов.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.

Об освобождении Волчанска Госпогранслужба Украины сообщила 13 сентября. Однако оккупанты продолжают регулярно обстреливать город.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Харьковская область, Харьковская ОГА, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов
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