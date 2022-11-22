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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Житель Харьковской области 85 дней находился в застенках оккупантов – полиция

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Болвинов показал место, где, видимо, удерживали мужчину
Болвинов показал место, где, видимо, удерживали мужчину
Фото: Сергій Болвінов / Facebook

Российские оккупанты 85 дней удерживали 40-летнего жителя Балаклеи Харьковской области по имени Александр, добиваясь от него сведений о защитниках Украины. Об этом 21 ноября сообщил в Fаcebook начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в регионе Сергей Болвинов.

Он рассказал, что о событиях в ныне деоккупированной части Харьковской области узнали благодаря Telegrаm-каналу "Военные преступления". Мужчина обратился через него и сообщил, что "85 дней находился в балаклейской застенке, расположенной в полицейском отделении".

"По его словам, 30 мая к его дому подошли два оккупанта, которые после проверки документов надели ему мешок на голову, вывезли в поле и начали угрожать убийством, если он не расскажет, "где живут АТОшники". Запугивать Александра они пытались по-разному: засыпали землей, стреляли в воздух, держали нож возле горла", – написал Болвинов.

Он отметил, что балаклейчанин никакой информации врагу не предоставил, после чего оккупанты увезли его в "место, где умеют допрашивать".

"Александра бросили в камеру, где находились еще шесть человек – все местные жители, которые тоже были пойманы россиянами: бывшие военнослужащие, предприниматели, участники АТО. На 45-й день заключения его впервые повели на допрос. Представители РФ в масках, расспрашивая о нахождении военнослужащих и АТОшников в Балаклее, пытали Александра электротоком – провода были прикреплены к его большим пальцам и ладоням. Никаких ответов они от него не услышали, поэтому отпустили с допроса, а через 40 дней – отпустили домой, угрожая, что "они его не забыли", – описал Болвинов.

Полицейский подчеркнул, что после этого мужчина через территорию России выехал в Латвию и сейчас находится там.

Болвинов разместил фото, на котором, видимо, изображено место, где удерживали жителя Балаклеи.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02bQktYDBQ2gWxfVK7fLJFiUKxMtpfY9N9c7ecxLgAqRMs86mJf4F7nMfVaSNMVpNdl&id=100002276907245

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации обладминистрации, вместе с семьей сбежал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска. Об освобождении города сообщил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, полиция, Харьковская область, АТО, допрос, война России против Украины, Балаклея, нож, российские оккупанты, Сергей Болвинов
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