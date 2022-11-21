Нацгвардия Украины обнаружила минный коридор в Харьковской области

В частности, во время проведения фильтрационных мероприятий были установлены места расположений мин МОН-90, МОН-50, фугасов и ОЗМ-72. По словам одного из сотрудников украинской контрразведки, на места указали местные жители.
Военные утверждают, что если бы минный коридор сработал, под огневое поражение попало бы мирное население. Поэтому они приняли решение без помощи утилизировать мины, сделав разведку местности и пообщавшись с местными.
Один из нацгвардейцев заявил, что оккупанты сделали коридор для прохождения ВСУ. В случае входа в населенный пункт украинских военных россияне взорвали бы личный состав и технику.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. По состоянию на 25 октября под контролем оккупантов находится 1,8% территории региона, сообщили в ОВА.
По данным ГСЧС на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.
МОН-90 – это советская противопехотная мина направленного действия, сообщили в Нацгвардии, предназначенная для поражения личного состава противника готовыми обломками на расстояние до 100 м. ОЗМ-72 – это мины, которые "выбрасывают" боевую часть до метра в высоту и срабатывают в воздухе.