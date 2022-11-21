ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацгвардия Украины обнаружила минный коридор в Харьковской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам украинских военных, если бы минный коридор сработал, под поражение попало бы мирное население
По словам украинских военных, если бы минный коридор сработал, под поражение попало бы мирное население
Фото: Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України / Facebook

Украинские гвардейцы и военная контрразведка обнаружила минный коридор в населенных пунктах Шопино, Токаревка и Гоптовка Харьковской области. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Facebook.

В частности, во время проведения фильтрационных мероприятий были установлены места расположений мин МОН-90, МОН-50, фугасов и ОЗМ-72. По словам одного из сотрудников украинской контрразведки, на места указали местные жители.

Военные утверждают, что если бы минный коридор сработал, под огневое поражение попало бы мирное население. Поэтому они приняли решение без помощи утилизировать мины, сделав разведку местности и пообщавшись с местными.

Один из нацгвардейцев заявил, что оккупанты сделали коридор для прохождения ВСУ. В случае входа в населенный пункт украинских военных россияне взорвали бы личный состав и технику.

https://www.facebook.com/ngu.east/posts/pfbid0y3oRCVVaHRwVmeWRzqbyjA3bv6eJUQE3NiWjHGnC96868tMRq91SFjGFUn56XRYnl

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. По состоянию на 25 октября под контролем оккупантов находится 1,8% территории региона, сообщили в ОВА.

По данным ГСЧС на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

МОН-90 – это советская противопехотная мина направленного действия, сообщили в Нацгвардии, предназначенная для поражения личного состава противника готовыми обломками на расстояние до 100 м. ОЗМ-72 – это мины, которые "выбрасывают" боевую часть до метра в высоту и срабатывают в воздухе.

Теги: Россия, Украина, война, военные, Национальная гвардия, Харьковская область, контрразведка, ВСУ, война России против Украины, мины, мина, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю Mirror
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю – Mirror
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
Бывшая невестка Ющенко ездит на автомобиле ценой больше $600 тыс.
Бывшая невестка Ющенко ездит на автомобиле ценой больше $600 тыс.
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
"Милота зашкаливает". Лопес поделилась романтическим роликом с Аффлеком. Видео
"Милота зашкаливает". Лопес поделилась романтическим роликом с Аффлеком. Видео
Солт Бэй нарвался на критику и начал подавать стейки, покрытые золотом
Солт Бэй нарвался на критику и начал подавать стейки, покрытые золотом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (569310)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (158674)
3
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота (53245)
4
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира (51727)
5
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день (47163)
6
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (35825)
7
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео (35122)
8
"Красота – сила страшная". Жена Тигипко снялась в прозрачном корсете (32835)
 
 
 
 