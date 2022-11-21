Нацгвардия Украины обнаружила минный коридор в Харьковской области

По словам украинских военных, если бы минный коридор сработал, под поражение попало бы мирное население Фото: Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України / Facebook

В частности, во время проведения фильтрационных мероприятий были установлены места расположений мин МОН-90, МОН-50, фугасов и ОЗМ-72. По словам одного из сотрудников украинской контрразведки, на места указали местные жители.

Военные утверждают, что если бы минный коридор сработал, под огневое поражение попало бы мирное население. Поэтому они приняли решение без помощи утилизировать мины, сделав разведку местности и пообщавшись с местными.

Один из нацгвардейцев заявил, что оккупанты сделали коридор для прохождения ВСУ. В случае входа в населенный пункт украинских военных россияне взорвали бы личный состав и технику.