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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Масштабное военное преступление в прямом эфире". В Офисе президента прокомментировали обстрел Херсона российскими оккупантами

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Подоляк призывает мировую общественность отреагировать на обстрелы Херсона российскими оккупантами
Подоляк призывает мировую общественность отреагировать на обстрелы Херсона российскими оккупантами
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 21 ноября в Twitter назвал обстрелы Херсона российскими войсками с левого берега Днепра военным преступлением.

"Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега. Никакой военной логики – просто хотят отомстить местным, не дать людям жить. Это масштабное военное преступление в прямом эфире. Кто-то уже видел заявления Совета ООН по правам человека? Или рутина российских зверств больше не интересна?" – написал Подоляк.

В результате обстрела россиянами гражданской инфраструктуры Херсона 21 ноября погиб человек. сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он отметил, что после обстрела в областную больницу доставили четырех людей, получивших травмы. Во время госпитализации один человек скончался.

Две главные на данный момент угрозы для населения Херсона – это мины и неразорвавшиеся снаряды оккупантов, а также возможные обстрелы города с левого берега Днепра, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 14 ноября в эфире национального телемарафона.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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