"Масштабное военное преступление в прямом эфире". В Офисе президента прокомментировали обстрел Херсона российскими оккупантами

"Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега. Никакой военной логики – просто хотят отомстить местным, не дать людям жить. Это масштабное военное преступление в прямом эфире. Кто-то уже видел заявления Совета ООН по правам человека? Или рутина российских зверств больше не интересна?" – написал Подоляк.
Росія почала системно обстрілювати Херсон з лівого берега. Жодної військової логіки – просто хочуть помститися місцевим, не дати людям життя. Це масштабний воєнний злочин у прямому ефірі. Хтось вже бачив заяви @UNHumanRights? Чи рутина російських звірств більше не цікава?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 21, 2022
В результате обстрела россиянами гражданской инфраструктуры Херсона 21 ноября погиб человек. сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он отметил, что после обстрела в областную больницу доставили четырех людей, получивших травмы. Во время госпитализации один человек скончался.
Две главные на данный момент угрозы для населения Херсона – это мины и неразорвавшиеся снаряды оккупантов, а также возможные обстрелы города с левого берега Днепра, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 14 ноября в эфире национального телемарафона.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.