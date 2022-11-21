"Масштабное военное преступление в прямом эфире". В Офисе президента прокомментировали обстрел Херсона российскими оккупантами

"Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега. Никакой военной логики – просто хотят отомстить местным, не дать людям жить. Это масштабное военное преступление в прямом эфире. Кто-то уже видел заявления Совета ООН по правам человека? Или рутина российских зверств больше не интересна?" – написал Подоляк.

Росія почала системно обстрілювати Херсон з лівого берега. Жодної військової логіки – просто хочуть помститися місцевим, не дати людям життя. Це масштабний воєнний злочин у прямому ефірі. Хтось вже бачив заяви @UNHumanRights? Чи рутина російських звірств більше не цікава? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 21, 2022

В результате обстрела россиянами гражданской инфраструктуры Херсона 21 ноября погиб человек. сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он отметил, что после обстрела в областную больницу доставили четырех людей, получивших травмы. Во время госпитализации один человек скончался.

Две главные на данный момент угрозы для населения Херсона – это мины и неразорвавшиеся снаряды оккупантов, а также возможные обстрелы города с левого берега Днепра, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 14 ноября в эфире национального телемарафона.