В результате обстрела россиянами Херсона есть погибший – Офис президента

Четверо человек пострадали в результате обстрела со стороны россиян Фото: Кавун Херсон / YouTube

Он отметил, что после обстрела в областную больницу доставили четверых людей, получивших травмы. Во время госпитализации один человек скончался.

Также в результате обстрелов села Антоновка пострадала женщина, которую доставили в Херсонскую областную больницу.

Фото с места обстрела опубликовал Telegram-канал "Кавун Херсон".

Этот же канал написал, что одной из пострадавших оторвало руку.