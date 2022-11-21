В результате обстрела россиянами Херсона есть погибший – Офис президента

Он отметил, что после обстрела в областную больницу доставили четверых людей, получивших травмы. Во время госпитализации один человек скончался.
Также в результате обстрелов села Антоновка пострадала женщина, которую доставили в Херсонскую областную больницу.
Фото с места обстрела опубликовал Telegram-канал "Кавун Херсон".
Этот же канал написал, что одной из пострадавших оторвало руку.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.