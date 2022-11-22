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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Херсоне местного жителя, который собирал "голоса" за присоединение региона к России

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СБУ задержала мужчину, который собирал "голоса" в многоэтажках в одном из микрорайонов Херсона
СБУ задержала мужчину, который собирал "голоса" в многоэтажках в одном из микрорайонов Херсона
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне представителя "избирательной комиссии", которую российские оккупанты создали во время захвата областного центра. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, "избирательная комиссия" выполняла задачи Кремля по организации и проведению "референдума" о якобы присоединении временно оккупированного региона к России. Задержанный мужчина собирал "голоса", обходя квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призывая людей голосовать.

В случае отказа он, сообщили в СБУ, угрожал физической расправой и звал вооруженных оккупантов, которые стояли у подъезда. "Бюллетени" передавались местной оккупационной администрации.

"По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и пошел на сотрудничество с ними. За это его назначили на должность с денежным содержанием за счет агрессора",  говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенные по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи – наказание до 10 лет лишения свободы.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсон, выборы, референдум, война, оккупация, следствие, призыв, вторжение, война России против Украины, подозрение, присоединение, суд, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
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