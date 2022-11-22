СБУ задержала в Херсоне местного жителя, который собирал "голоса" за присоединение региона к России

По информации СБУ, "избирательная комиссия" выполняла задачи Кремля по организации и проведению "референдума" о якобы присоединении временно оккупированного региона к России. Задержанный мужчина собирал "голоса", обходя квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призывая людей голосовать.
В случае отказа он, сообщили в СБУ, угрожал физической расправой и звал вооруженных оккупантов, которые стояли у подъезда. "Бюллетени" передавались местной оккупационной администрации.
"По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и пошел на сотрудничество с ними. За это его назначили на должность с денежным содержанием за счет агрессора", – говорится в сообщении.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенные по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи – наказание до 10 лет лишения свободы.
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14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.