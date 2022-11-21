"Прилет в квартиру, есть пострадавшие". Тимошенко заявил о новом обстреле Херсона оккупантами

Тимошенко сообщил о пострадавших в Херсоне в результате попадания боеприпаса оккупантов в квартиру Фото: president.gov.ua

"Российские подлые террористы. Скрылись из Херсона и начали обстреливать мирных жителей. В Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие. На месте работают спасатели и экстренные службы", – написал Тимошенко.

В результате обстрела россиянами гражданской инфраструктуры Херсона 21 ноября погиб человек, сообщал Тимошенко днем. Он отметил, что после обстрела в областную больницу доставили четырех людей, получивших травмы. Во время госпитализации один человек скончался.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал российские обстрелы Херсона "масштабным военным преступлением в прямом эфире".

Две главные на данный момент угрозы для населения Херсона – это мины и неразорвавшиеся снаряды оккупантов, а также возможные обстрелы города с левого берега Днепра, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов 14 ноября в эфире национального телемарафона.