Оккупанты похитили и вывезли нескольких глав общин Херсонской области – МВД

В полиции рассказали о похищениях украинцев в Херсонской области Скриншот: МВС України / Facebook

"Применялись методы террора, устанавливалось местонахождение человека. Приходили с обысками в любое время суток, человека задерживали и применяли все возможные недозволенные методы – от психологического до физического насилия. Некоторые удерживались по три месяца и больше, есть те, кого забрали и вывезли на левый берег и дальше", – рассказал заместитель начальника Государственного управления Национальной полиции Херсонской области Николай Вербицкий.

Пока неизвестно местонахождение некоторых председателей территориальных общин, которые не подчинились врагам, отметили в полиции.