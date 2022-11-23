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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты похитили и вывезли нескольких глав общин Херсонской области – МВД

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В полиции рассказали о похищениях украинцев в Херсонской области
В полиции рассказали о похищениях украинцев в Херсонской области
Скриншот: МВС України / Facebook

Российские оккупационные власти охотились за активистами, участниками антитеррористической операции, бывшими военнослужащими и правоохранителями, оставшимися в Херсоне или области во время оккупации. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины 22 ноября в Facebook.

"Применялись методы террора, устанавливалось местонахождение человека. Приходили с обысками в любое время суток, человека задерживали и применяли все возможные недозволенные методы – от психологического до физического насилия. Некоторые удерживались по три месяца и больше, есть те, кого забрали и вывезли на левый берег и дальше", – рассказал заместитель начальника Государственного управления Национальной полиции Херсонской области Николай Вербицкий.

Пока неизвестно местонахождение некоторых председателей территориальных общин, которые не подчинились врагам, отметили в полиции.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/videos/826398835276165/

Контекст:

В Херсонской области Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Теги: МВД, Херсон, Херсонская область, похищение, пытки, война России против Украины, российские оккупанты
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