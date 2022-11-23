Оккупанты похитили и вывезли нескольких глав общин Херсонской области – МВД

"Применялись методы террора, устанавливалось местонахождение человека. Приходили с обысками в любое время суток, человека задерживали и применяли все возможные недозволенные методы – от психологического до физического насилия. Некоторые удерживались по три месяца и больше, есть те, кого забрали и вывезли на левый берег и дальше", – рассказал заместитель начальника Государственного управления Национальной полиции Херсонской области Николай Вербицкий.
Пока неизвестно местонахождение некоторых председателей территориальных общин, которые не подчинились врагам, отметили в полиции.
В Херсонской области Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.