Россияне, убегая из Херсонской области, украли из медучреждений 17 "скорых" – Минздрав Украины

В настоящее время в Херсонскую область уже доставлены восемь новых автомобилей скорой помощи, закупленные Минздравом, сообщил Яременко Фото: depositphotos.com

Об этом 21 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил замминистра здравоохранения Украины Алексей Яременко.

"Россияне украли как минимум 17 автомобилей скорой помощи, когда убегали", – сказал он.

По словам Яременко, в настоящее время в Херсонскую область уже доставлены восемь новых автомобилей скорой помощи, закупленные Минздравом, в ближайшие дни доставят еще один автомобиль, переданный в качестве гуманитарной помощи.

Кроме того, в Херсонскую область направлены две дополнительные бригады скорой помощи.

Яременко рассказал, что всего в Херсонской области было разрушено 23 медучреждения, в том числе 15 амбулаторий. В настоящее время в регионе работают 43 медучреждения и около 1 тыс. медиков, добавил замминистра.

"Есть определенная нехватка некоторых специалистов, но мы работаем, чтобы направить специалистов из других регионов – Одессы, Николаева и Днепра, – отметил Яременко. – Чтобы обеспечить медпомощь в определенных уголках области, ожидаем направление мобильных амбулаторий, где будет принимать семейный врач, оказываться психологическая помощь и при необходимости будет выдаваться направление на стационарное лечение".

О том, что оккупанты вывезли почти все медицинское оборудование из центральной городской больницы в Новой Каховке, сообщали Сухопутные войска ВСУ 17 ноября. Технику и машины скорой помощи россияне вывезли в направлении временно оккупированной территории Крыма, уточнили украинские военные.