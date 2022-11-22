Россияне, убегая из Херсонской области, украли из медучреждений 17 "скорых" – Минздрав Украины

Об этом 21 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил замминистра здравоохранения Украины Алексей Яременко.
"Россияне украли как минимум 17 автомобилей скорой помощи, когда убегали", – сказал он.
По словам Яременко, в настоящее время в Херсонскую область уже доставлены восемь новых автомобилей скорой помощи, закупленные Минздравом, в ближайшие дни доставят еще один автомобиль, переданный в качестве гуманитарной помощи.
Кроме того, в Херсонскую область направлены две дополнительные бригады скорой помощи.
Яременко рассказал, что всего в Херсонской области было разрушено 23 медучреждения, в том числе 15 амбулаторий. В настоящее время в регионе работают 43 медучреждения и около 1 тыс. медиков, добавил замминистра.
"Есть определенная нехватка некоторых специалистов, но мы работаем, чтобы направить специалистов из других регионов – Одессы, Николаева и Днепра, – отметил Яременко. – Чтобы обеспечить медпомощь в определенных уголках области, ожидаем направление мобильных амбулаторий, где будет принимать семейный врач, оказываться психологическая помощь и при необходимости будет выдаваться направление на стационарное лечение".
О том, что оккупанты вывезли почти все медицинское оборудование из центральной городской больницы в Новой Каховке, сообщали Сухопутные войска ВСУ 17 ноября. Технику и машины скорой помощи россияне вывезли в направлении временно оккупированной территории Крыма, уточнили украинские военные.
В Херсонской области Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского. Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.