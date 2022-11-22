В Херсон приехали представители 20 стран, чтобы посмотреть на территорию после оккупации РФ – ОВА

По его словам, Херсон посетили представители Польши, Франции, Грузии, Испании, Кипра, Швеции, Дании, Индии и других государств.

"На руинах зданий, в городе-герое Херсоне, ограбленном и лишенном коммунальных услуг из-за оккупантов, рассказал миру о российской агрессии. О страданиях и героизме украинцев в Херсонской области", – написал Янушевич.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.