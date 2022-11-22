"Укрзалізниця" добавила вагоны в поезд Киев – Херсон из-за большого спроса

"Первые два рейса "Поезда к победе" в недавно освобожденный Херсон показали, насколько сильно ждали возвращения железнодорожного сообщения жители Херсонской области. Вдобавок к пассажирам, которые приобрели билеты на этот рейс в рамках проекта "Билеты к победе", железнодорожники помогли выехать еще около 300 херсонцев, среди которых более 20 детей, три человека с инвалидностью и одна 94-летняя бабушка. А еще шесть собак и один кот", – говорится в сообщении.

Реагируя на спрос, в компании решили добавить вагоны и открыли продажу билетов на рейсы в обоих направлениях: из Киева в Херсон на 22 и 24 ноября и из Херсона в Киев на 23 и 25 ноября (с остановкой в Николаеве). Билеты доступны в приложении, чат-боте и на сайте "Укрзалізниці".

"Просим херсонцев, которые нас уже могут читать благодаря наличию интернета на вокзале, прибывать на посадку за полтора-два часа в связи с прохождением проверки безопасности перед посадкой: загрузка базы данных у наших силовиков занимает немного времени, давайте отнесемся с пониманием", – добавили в компании.

Железнодорожники продолжают работать над обновлением постоянного графика курсирования рейса 101/102 Киев — Херсон, чтобы обеспечить максимально удобное время отправки из Херсона и Николаева. О рейсах после 25 ноября в "Укрзалізниці" пообещали рассказать дополнительно.