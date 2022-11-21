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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Обеспечат бесплатное проживание и денежную помощь". Верещук рассказала, как эвакуироваться жителям Херсона

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Верещук назвала четыре способа сообщить властям о желании эвакуироваться
Верещук назвала четыре способа сообщить властям о желании эвакуироваться
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук описала 21 ноября в Telegrаm алгоритмы эвакуации украинцев из недавно освобожденного Херсона.

"Обращаюсь к херсонцам, в частности, к уязвимым категориям граждан: женщинам с детьми, пожилым, больным и маломобильным. С учетом сложной ситуации в городе и проблем с инфраструктурой вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны", – написала она.

Вице-премьер отметила, что правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу с возможным дальнейшим перемещением в Кировоградскую область, Хмельницкую область или другие регионы на западе Украины.

"Будут обеспечены бесплатное проживание в приютах, гуманитарная помощь, питание, медицинская поддержка. Также будут предоставлены помощь в оформлении справки ВПЛ (временно перемещенного лица. – "ГОРДОН") и соответствующая денежная помощь от государства и международных организаций", – объявила Верещук.

Она объяснила, что о желании эвакуироваться херсонцы могут сообщить такими способами:

  • записаться лично в "Пункте несокрушимости" на площади Свободы в Херсоне;
  • позвонить на горячую линию Херсонской обладминистрации (066) 637-49-85 или написать в Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер (098) 176-16-98;
  • сообщить в чат-бот волонтерской организации Helping to leave (https://t.me/helpingtoleave_bot);
  • обратиться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции (15-48) или в чат-бот ведомства (https://t.me/Minre_1548_Help_Bot).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Об эвакуации мирного населения с освобожденных территорий Херсонской области Верещук объявила 19 ноября.

13 ноября председатель Херсонской обладминистрации Ярослав Янушевич призывал жителей эвакуироваться из-за высокого риска вражеских обстрелов.

21 ноября в результате обстрела россиянами гражданской инфраструктуры Херсона погиб человек, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Контекст:

В Херсонской области Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, война, помощь, эвакуация, гуманитарная помощь, волонтеры, Ирина Верещук, обстрелы, война России против Украины, вице-премьер, питание
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