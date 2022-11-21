"Обеспечат бесплатное проживание и денежную помощь". Верещук рассказала, как эвакуироваться жителям Херсона

"Обращаюсь к херсонцам, в частности, к уязвимым категориям граждан: женщинам с детьми, пожилым, больным и маломобильным. С учетом сложной ситуации в городе и проблем с инфраструктурой вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны", – написала она.
Вице-премьер отметила, что правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу с возможным дальнейшим перемещением в Кировоградскую область, Хмельницкую область или другие регионы на западе Украины.
"Будут обеспечены бесплатное проживание в приютах, гуманитарная помощь, питание, медицинская поддержка. Также будут предоставлены помощь в оформлении справки ВПЛ (временно перемещенного лица. – "ГОРДОН") и соответствующая денежная помощь от государства и международных организаций", – объявила Верещук.
Она объяснила, что о желании эвакуироваться херсонцы могут сообщить такими способами:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Об эвакуации мирного населения с освобожденных территорий Херсонской области Верещук объявила 19 ноября.
13 ноября председатель Херсонской обладминистрации Ярослав Янушевич призывал жителей эвакуироваться из-за высокого риска вражеских обстрелов.
21 ноября в результате обстрела россиянами гражданской инфраструктуры Херсона погиб человек, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
В Херсонской области Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.