Медиа-организации потребовали от властей Украины вернуть журналистам аккредитации, отобранные за репортажи из Херсона

"Убрать лишнюю и недейственную бюрократию, в частности, ненужные документы и согласования, внедренные Объединенным координационным пресс-центром Сил обороны юга. У журналистов уже есть аккредитация МО, которая является официальным разрешением на работу. Дополнительные документы и разрешения, которые к тому же применяются непрофессионально и выборочно, усложняют работу журналистов и негативно отражаются на освещении важнейших событий в Украине для украинской и мировой аудитории", – говорится в заявлении.
Журналисты также требуют провести внутреннее расследование "непрофессиональной работы коммуникационного отдела оперативного командования "Юг" и в целом коммуникационного сектора Министерства обороны Украины и принять соответствующие кадровые решения".
Заявление адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному и министру обороны Алексею Резникову.
О лишении аккредитации нескольких журналистов из-за репортажей из деоккупированного Херсона днем 13 ноября заявил Генштаб Вооруженных сил Украины.
В сообщении Генштаба утверждалось, что "некоторые представители СМИ, игнорируя запреты и предостережения, без согласования с командирами и службами связи с общественностью воинских частей вели информационную деятельность в Херсон до завершения стабилизационных мероприятий", чем нарушили приказ главкома ВСУ от 3 марта 2022 года.
Кого именно лишили аккредитации, в заявлении не сказано. По данным "Детектор Медіа", военное руководство аннулировало пресс-карты как минимум шести съемочных групп, в том числе американского телеканала CNN и британского Sky News.