Медиа-организации потребовали от властей Украины вернуть журналистам аккредитации, отобранные за репортажи из Херсона

"Убрать лишнюю и недейственную бюрократию, в частности, ненужные документы и согласования, внедренные Объединенным координационным пресс-центром Сил обороны юга. У журналистов уже есть аккредитация МО, которая является официальным разрешением на работу. Дополнительные документы и разрешения, которые к тому же применяются непрофессионально и выборочно, усложняют работу журналистов и негативно отражаются на освещении важнейших событий в Украине для украинской и мировой аудитории", – говорится в заявлении.

Журналисты также требуют провести внутреннее расследование "непрофессиональной работы коммуникационного отдела оперативного командования "Юг" и в целом коммуникационного сектора Министерства обороны Украины и принять соответствующие кадровые решения".

Заявление адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному и министру обороны Алексею Резникову.