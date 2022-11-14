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Медиа-организации потребовали от властей Украины вернуть журналистам аккредитации, отобранные за репортажи из Херсона

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Журналистов наказали за репортажи из Херсона без разрешения военного командования
Журналистов наказали за репортажи из Херсона без разрешения военного командования
Фото: EPA

Украинские и иностранные СМИ и медийные организации требуют от украинских властей вернуть аккредитации журналистам, лишенным разрешения на работу в зоне боевых действий за репортажи из деоккупированного Херсона. Об этом сообщил украинский Институт массовой информации 14 ноября.

"Убрать лишнюю и недейственную бюрократию, в частности, ненужные документы и согласования, внедренные Объединенным координационным пресс-центром Сил обороны юга. У журналистов уже есть аккредитация МО, которая является официальным разрешением на работу. Дополнительные документы и разрешения, которые к тому же применяются непрофессионально и выборочно, усложняют работу журналистов и негативно отражаются на освещении важнейших событий в Украине для украинской и мировой аудитории", – говорится в заявлении.

Журналисты также требуют провести внутреннее расследование "непрофессиональной работы коммуникационного отдела оперативного командования "Юг" и в целом коммуникационного сектора Министерства обороны Украины и принять соответствующие кадровые решения".

Заявление адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному и министру обороны Алексею Резникову. 

Контекст:

О лишении аккредитации нескольких журналистов из-за репортажей из деоккупированного Херсона днем 13 ноября заявил Генштаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении Генштаба утверждалось, что "некоторые представители СМИ, игнорируя запреты и предостережения, без согласования с командирами и службами связи с общественностью воинских частей вели информационную деятельность в Херсон до завершения стабилизационных мероприятий", чем нарушили приказ главкома ВСУ от 3 марта 2022 года.

Кого именно лишили аккредитации, в заявлении не сказано. По данным "Детектор Медіа", военное руководство аннулировало пресс-карты как минимум шести съемочных групп, в том числе американского телеканала CNN и британского Sky News.

Теги: Херсон, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Владимир Зеленский, журналисты, война России против Украины, Валерий Залужный
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