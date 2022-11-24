В Киеве будут сообщать о тревоге по громкоговорителям – КГГА

Сообщается, что оповещать о тревоге будут с помощью громкоговорителей патрульных бригад Национальной полиции Украины и Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
Киевлян призвали реагировать на такие оповещения и в случае сообщения о воздушной тревоге следовать в укрытие.
"Тех, кто имеет доступ к сети интернет и в домах, где обеспечено электроснабжение, просим и дальше ориентироваться на сигналы сирен и официальные сообщения городских властей", – заявили в КГГА.
3 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, есть погибшие. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинских АЭС были отключены от сети.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
В результате обстрелов в Украине погибло 10 человек, в том числе новорожденный младенец, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.