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КИЕВ

В Киеве будут сообщать о тревоге по громкоговорителям – КГГА

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Киевлян в районах без света будут предупреждать о воздушных тревогах
Киевлян в районах без света будут предупреждать о воздушных тревогах
Фото: EPA

На территориях, где отсутствует электроснабжение, оповещение о сигнале воздушной тревоги будет осуществляться с помощью механических сигналов оповещения. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация 23 ноября в Telegram.

Сообщается, что оповещать о тревоге будут с помощью громкоговорителей патрульных бригад Национальной полиции Украины и Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Киевлян призвали реагировать на такие оповещения и в случае сообщения о воздушной тревоге следовать в укрытие.

"Тех, кто имеет доступ к сети интернет и в домах, где обеспечено электроснабжение, просим и дальше ориентироваться на сигналы сирен и официальные сообщения городских властей", – заявили в КГГА.

Контекст:

3 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, есть погибшие. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинских АЭС были отключены от сети.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

В результате обстрелов в Украине погибло 10 человек, в том числе новорожденный младенец, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Теги: Киев, КГГА, Киевская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
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