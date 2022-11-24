В Киеве будут сообщать о тревоге по громкоговорителям – КГГА

Киевлян в районах без света будут предупреждать о воздушных тревогах Фото: EPA

Сообщается, что оповещать о тревоге будут с помощью громкоговорителей патрульных бригад Национальной полиции Украины и Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Киевлян призвали реагировать на такие оповещения и в случае сообщения о воздушной тревоге следовать в укрытие.

"Тех, кто имеет доступ к сети интернет и в домах, где обеспечено электроснабжение, просим и дальше ориентироваться на сигналы сирен и официальные сообщения городских властей", – заявили в КГГА.