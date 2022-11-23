В Харькове планируют вернуть электричество в течение ночи – Терехов

"Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Украины. В большинстве украинских городов нет электроэнергии. К сожалению, не стал исключением и наш любимый город Харьков. Мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы за эту ночь восстановить энергоснабжение. Наши коммунальные службы, наши энергетики будут работать круглосуточно для того, чтобы было восстановлено энергоснабжение города Харькова. Вначале – критическая инфраструктура, затем – жилые дома", – сообщил он.
Терехов добавил, что в городе придется перезапустить отопление.
"Сегодня я обращаюсь к вам: никакой паники! Мы с вами переживали и более тяжелые времена, переживем и это. Мы выстоим! Мы победим! Мы – харьковчане!" – написал мэр.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинских АЭС были отключены от сети.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.
Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток.