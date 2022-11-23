В Харькове планируют вернуть электричество в течение ночи – Терехов

Харьков в числе других украинских городов в результате ракетного удара России остался без электричества Фото: EPA

"Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Украины. В большинстве украинских городов нет электроэнергии. К сожалению, не стал исключением и наш любимый город Харьков. Мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы за эту ночь восстановить энергоснабжение. Наши коммунальные службы, наши энергетики будут работать круглосуточно для того, чтобы было восстановлено энергоснабжение города Харькова. Вначале – критическая инфраструктура, затем – жилые дома", – сообщил он.

Терехов добавил, что в городе придется перезапустить отопление.



"Сегодня я обращаюсь к вам: никакой паники! Мы с вами переживали и более тяжелые времена, переживем и это. Мы выстоим! Мы победим! Мы – харьковчане!" – написал мэр.



