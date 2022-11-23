В половине Львова восстановили энергоснабжение – мэр

По его словам, водоснабжение в городе восстановлено на 70%. Часть домов обеспечены только на первых этажах, но это временно, заверил мэр.
"Тепло. Запускаем городские ТЭЦ, работаем над восстановлением теплоснабжения и подачей горячей воды. Если не произойдет чрезвычайная ситуация, то сады и школы завтра будут работать в обычном режиме", – написал он.
Что до общественного транспорта, в городе увеличили количество автобусов, параллельно возобновляется работа электротранспорта. 75% светофоров уже работают, отметил Садовый.
Он также напомнил, что во Львове работают 18 пунктов обогрева, в которых можно зарядить телефоны, погреться, выпить горячий чай или кофе. Сегодня они работают до позднего вечера.
23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Прилеты зафиксированы в Киеве и области, во Львовской и Кировоградской областях. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях.
В Киеве известно о трех погибших и девяти раненых, в Киевской области один человек погиб и более 20 пострадали.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии.
Две атомные электростанции отключены от энергосистемы.
После ракетных ударов Львов и несколько райцентров остались без света.