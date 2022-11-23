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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В половине Львова восстановили энергоснабжение – мэр

Во Львов восстанавливают энергоснабжение
Во Львов восстанавливают энергоснабжение
Фото: EPA

После массированной ракетной атаки России на Украину Львов наполовину подключен к электроэнергии. При этом продолжаются плановые отключения, сообщил мэр города Андрей Садовый 23 ноября в Telegram.

По его словам, водоснабжение в городе восстановлено на 70%. Часть домов обеспечены только на первых этажах, но это временно, заверил мэр.

"Тепло. Запускаем городские ТЭЦ, работаем над восстановлением теплоснабжения и подачей горячей воды. Если не произойдет чрезвычайная ситуация, то сады и школы завтра будут работать в обычном режиме", – написал он.

Что до общественного транспорта, в городе увеличили количество автобусов, параллельно возобновляется работа электротранспорта. 75% светофоров уже работают, отметил Садовый.

Он также напомнил, что во Львове работают 18 пунктов обогрева, в которых можно зарядить телефоны, погреться, выпить горячий чай или кофе. Сегодня они работают до позднего вечера.

Контекст:

23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Прилеты зафиксированы в Киеве и области, во Львовской и Кировоградской областях. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях.

В Киеве известно о трех погибших и девяти раненых, в Киевской области один человек погиб и более 20 пострадали

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии. 

Две атомные электростанции отключены от энергосистемы.

После ракетных ударов Львов и несколько райцентров остались без света.

Теги: Львов, электричество, водоснабжение, Андрей Садовый, Львовская область, электроэнергия, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины
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