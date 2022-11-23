В половине Львова восстановили энергоснабжение – мэр

По его словам, водоснабжение в городе восстановлено на 70%. Часть домов обеспечены только на первых этажах, но это временно, заверил мэр.

"Тепло. Запускаем городские ТЭЦ, работаем над восстановлением теплоснабжения и подачей горячей воды. Если не произойдет чрезвычайная ситуация, то сады и школы завтра будут работать в обычном режиме", – написал он.

Что до общественного транспорта, в городе увеличили количество автобусов, параллельно возобновляется работа электротранспорта. 75% светофоров уже работают, отметил Садовый.

Он также напомнил, что во Львове работают 18 пунктов обогрева, в которых можно зарядить телефоны, погреться, выпить горячий чай или кофе. Сегодня они работают до позднего вечера.