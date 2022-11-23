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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спасатели развернули в Украине уже более 800 "Пунктів Незламності" – ОП

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Всего в Украине подготовлено уже более 4 тыс. пунктов, сообщал президент Украины Зеленский
Всего в Украине подготовлено уже более 4 тыс. пунктов, сообщал президент Украины Зеленский
Фото: ТИМОШЕНКО / Facebook

Специалисты "Укрэнерго" работают над восстановлением электроснабжения во всех регионах, где-то ремонт проходит быстрее, в других местах для этого нужно больше времени. Об этом 23 ноября в Telegram проинформировал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, уже с утра города должны начать получать электричество.

Тимошенко отметил, что по состоянию на 19.00 спасатели развернули уже более 800 "Пунктів Незламності" – укрытий, где круглосуточно и бесплатно доступны тепло, вода, свет и мобильная связь.

"Провели оперативное совещание с руководителями областей и городов, представителями ГСЧС, Минэнерго, Минрегиона, Минэкономики и Нацбанка. Самый главный вопрос, конечно – энергетика и работа специалистов по ее восстановлению, а также оперативное развертывание "Пунктів Незламності", – написал Тимошенко.

Он отметил, что в первую очередь энергетики работают над подключением объектов критической инфраструктуры – водоканалов, больниц и так далее.

"Ситуация сложная, но контролируемая. Помогаем друг другу, если у вас есть генераторы или автономное отопление", – добавил замглавы ОП.

Контекст:

О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "Пунктов незламності" –  22 ноября сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Он отметил, что подготовлено уже более 4 тыс. пунктов, а запланировано – "еще больше".

По его словам, пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется, проинформировал президент.

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, есть погибшие. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинских АЭС были отключены от сети.

Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток.

Теги: энергетика, электричество, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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