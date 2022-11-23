Спасатели развернули в Украине уже более 800 "Пунктів Незламності" – ОП

Всего в Украине подготовлено уже более 4 тыс. пунктов, сообщал президент Украины Зеленский Фото: ТИМОШЕНКО / Facebook

По его словам, уже с утра города должны начать получать электричество.

Тимошенко отметил, что по состоянию на 19.00 спасатели развернули уже более 800 "Пунктів Незламності" – укрытий, где круглосуточно и бесплатно доступны тепло, вода, свет и мобильная связь.

"Провели оперативное совещание с руководителями областей и городов, представителями ГСЧС, Минэнерго, Минрегиона, Минэкономики и Нацбанка. Самый главный вопрос, конечно – энергетика и работа специалистов по ее восстановлению, а также оперативное развертывание "Пунктів Незламності", – написал Тимошенко.

Он отметил, что в первую очередь энергетики работают над подключением объектов критической инфраструктуры – водоканалов, больниц и так далее.

"Ситуация сложная, но контролируемая. Помогаем друг другу, если у вас есть генераторы или автономное отопление", – добавил замглавы ОП.