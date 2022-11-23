Оккупанты обстреляли Купянск. Под удар попали жилой дом и поликлиника, есть погибшие – ОП

В результате обстрела Купянска погибло два человека, сообщили в Офисе президента Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента

Об этом замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко проинформировал в Telegram.

По его информации, под обстрел попали жилой дом и поликлиника, также есть разрушения в школе.

Погибшие в результате удара – прохожие, проинформировал Тимошенко. Глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов уточнил: это 68-летний мужчина и 55-летняя женщина. Также есть двое пострадавших, одного из них госпитализировали, второму оказали помощь на месте, сообщил Синегубов.

Еще одно медучреждение сегодня попало под российский удар в Вольнянске Запорожской области, погиб младенец. Уничтожение Россией энергетической, медицинской, образовательной инфраструктуры – это сознательная политика Москвы, заявлял накануне президент Украины Владимир Зеленский.