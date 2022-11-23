Оккупанты обстреляли Купянск. Под удар попали жилой дом и поликлиника, есть погибшие – ОП

Об этом замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко проинформировал в Telegram.
По его информации, под обстрел попали жилой дом и поликлиника, также есть разрушения в школе.
Погибшие в результате удара – прохожие, проинформировал Тимошенко. Глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов уточнил: это 68-летний мужчина и 55-летняя женщина. Также есть двое пострадавших, одного из них госпитализировали, второму оказали помощь на месте, сообщил Синегубов.
Еще одно медучреждение сегодня попало под российский удар в Вольнянске Запорожской области, погиб младенец. Уничтожение Россией энергетической, медицинской, образовательной инфраструктуры – это сознательная политика Москвы, заявлял накануне президент Украины Владимир Зеленский.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября замглавы ОП заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.