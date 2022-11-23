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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Купянск. Под удар попали жилой дом и поликлиника, есть погибшие – ОП

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В результате обстрела Купянска погибло два человека, сообщили в Офисе президента
В результате обстрела Купянска погибло два человека, сообщили в Офисе президента
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента

Российские оккупационные войска 23 ноября обстреляли Купянск Харьковской области, в результате удара погибло два человека.

Об этом замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко проинформировал в Telegram. 

По его информации, под обстрел попали жилой дом и поликлиника, также есть разрушения в школе.

Погибшие в результате удара – прохожие, проинформировал Тимошенко. Глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов уточнил: это 68-летний мужчина и 55-летняя женщина. Также есть двое пострадавших, одного из них госпитализировали, второму оказали помощь на месте, сообщил Синегубов. 

Еще одно медучреждение сегодня попало под российский удар в Вольнянске Запорожской области, погиб младенец. Уничтожение Россией энергетической, медицинской, образовательной инфраструктуры – это сознательная политика Москвы, заявлял накануне президент Украины Владимир Зеленский. 

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября замглавы ОП заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьковская область, больница, Купянск, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Кирилл Тимошенко
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