ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Помогали вывозить зерно. СБУ объявила о подозрении двум чиновникам "Укрзалізниці" в сотрудничестве с оккупантами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ задержала подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами
СБУ задержала подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами
Фото: Служба безпеки України / Telegram

На освобожденной территории Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц "Укрзалізниці", которые помогали врагу поддерживать железнодорожное сообщение с Россией, сообщает СБУ 22 ноября в Telegram.

По данным СБУ, во время оккупации региона чиновники руководили стратегически важным железнодорожным узлом в Купянске, через который оккупанты вывозили украинское зерно. Кроме того, коллаборанты управляли движением российских эшелонов с военной техникой и боеприпасами для ведения боевых действий против сил обороны на восточном направлении.

Злоумышленниками являются двое бывших чиновников местного подразделения "Укрзалізниці", которые в начале полномасштабного вторжения перешли на сторону агрессора, говорится в сообщении. Они присоединились к оккупационной администрации, где одного назначили руководителем "службы эксплуатации железных дорог" Купянска, а другого – его заместителем.

На этих должностях коллаборанты помогали врагу поддерживать железнодорожное сообщение с РФ, а также следили за эффективным использованием подвижного состава в интересах оккупантов, заявляют в СБУ.

После освобождения города правоохранители задержали одного из фигурантов. Второй в начале деоккупации бежал в Россию, где сейчас скрывается от правосудия. Решается вопрос об объявлении его в розыск.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в коллаборационной деятельности.

Теги: СБУ, Укрзалізниця, Харьковская область, Купянск, война России против Украины, коллаборационизм, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал свои эмоции
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал свои эмоции
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
В Польше сорвали встречу с Забужко
В Польше сорвали встречу с Забужко
Гаврилюк: Наши бороды поседели. У студентов, которые девять лет назад вышли на улицы, уже есть свои дети. Борьба продолжается. И мы победим
Гаврилюк: Наши бороды поседели. У студентов, которые девять лет назад вышли на улицы, уже есть свои дети. Борьба продолжается. И мы победим
  Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко
  Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн
Арестович покинул Украину. Фото за границей
Арестович покинул Украину. Фото за границей
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
"Как мало нужно для минуты счастья". Бадоев рассказал, как коммунальщики подняли ему настроение
"Как мало нужно для минуты счастья". Бадоев рассказал, как коммунальщики подняли ему настроение
Квиткова нашла мотивацию в словах Кузьмы Скрябина
Квиткова нашла мотивацию в словах Кузьмы Скрябина
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (209597)
2
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (197992)
3
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (129173)
4
Арестович покинул Украину. Фото за границей (81090)
5
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (48516)
6
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова (45660)
7
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото (42336)
8
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала (41345)
 
 
 
 