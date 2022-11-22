Помогали вывозить зерно. СБУ объявила о подозрении двум чиновникам "Укрзалізниці" в сотрудничестве с оккупантами

По данным СБУ, во время оккупации региона чиновники руководили стратегически важным железнодорожным узлом в Купянске, через который оккупанты вывозили украинское зерно. Кроме того, коллаборанты управляли движением российских эшелонов с военной техникой и боеприпасами для ведения боевых действий против сил обороны на восточном направлении.

Злоумышленниками являются двое бывших чиновников местного подразделения "Укрзалізниці", которые в начале полномасштабного вторжения перешли на сторону агрессора, говорится в сообщении. Они присоединились к оккупационной администрации, где одного назначили руководителем "службы эксплуатации железных дорог" Купянска, а другого – его заместителем.

На этих должностях коллаборанты помогали врагу поддерживать железнодорожное сообщение с РФ, а также следили за эффективным использованием подвижного состава в интересах оккупантов, заявляют в СБУ.

После освобождения города правоохранители задержали одного из фигурантов. Второй в начале деоккупации бежал в Россию, где сейчас скрывается от правосудия. Решается вопрос об объявлении его в розыск.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в коллаборационной деятельности.