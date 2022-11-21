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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд вынес приговоры 10 боевикам "Л/ДНР" – от 13 до 15 лет тюрьмы

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Боевиков приговорили к реальным тюремным срокам
Боевиков приговорили к реальным тюремным срокам
Фото: pixabay.com

По материалам Службы безопасности Украины к реальным срокам заключения приговорены 10 боевиков террористических организаций "Л/ДНР". Они проведут за решеткой от 13 до 15 лет, сообщает СБУ 21 ноября в Telegram.

По данным СБУ, в начале полномасштабного вторжения России в Украину злоумышленники вошли в состав подразделений Южного военного округа России.

Среди них – командиры штурмовых отделений, снайпер, пулеметчик и стрелки, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении.

Злоумышленники были задержаны в ходе контрнаступления украинских войск на юге нашего государства. Большинство из них находилось на территории одной из местных школ, где боевики обустроили свои огневые позиции. Суд признал их виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Еще одним осужденным является командир танка оккупационных группировок, который обстреливал объекты промышленной и социальной инфраструктуры в Северодонецке и Рубежном Луганской области.

Установлено, что боевик входил в состав танкового подразделения, созданного агрессором, "2-го армейского корпуса". Под командованием российских захватчиков участвовал в захвате населенных пунктов на востоке Украины. Он попал в плен во время активных боевых действий в районе Северодонецка в июне этого года.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также участие в незаконных вооруженных формированиях.

Теги: СБУ, боевики, приговор, война России против Украины, ЛДНР, суд
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