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В СБУ сообщили о новых подозрениях митрополиту в Винницкой области

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Священнослужитель оправдывал вооруженную агрессию России, считают в СБУ
Священнослужитель оправдывал вооруженную агрессию России, считают в СБУ
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины сообщила о новых подозрениях митрополиту одной из епархий Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 18 ноября в Telegram.

Установлено, что глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины. В своих "агитках" он призывал к захвату государственной власти и нарушению границ Украины, говорится в сообщении.

Напечатанные серийным тиражом прокремлевские материалы хранили в подсобных помещениях церкви, отметили в СБУ. В дальнейшем священник планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.

Инициированная СБУ независимая экспертиза подтвердила наличие незаконной деятельности против государственной безопасности Украины, говорится в сообщении Службы безопасности.

В СБУ не назвали имени митрополита. Однако ранее в Винницкой области подозрение в разжигании межнациональной розни объявляли митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому Ионафану (в миру – Анатолий Елецких).

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Теги: Россия, СБУ, оккупация, церковь, подозрение, священник
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