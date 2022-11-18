В СБУ сообщили о новых подозрениях митрополиту в Винницкой области

Установлено, что глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины. В своих "агитках" он призывал к захвату государственной власти и нарушению границ Украины, говорится в сообщении.
Напечатанные серийным тиражом прокремлевские материалы хранили в подсобных помещениях церкви, отметили в СБУ. В дальнейшем священник планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.
Инициированная СБУ независимая экспертиза подтвердила наличие незаконной деятельности против государственной безопасности Украины, говорится в сообщении Службы безопасности.
В СБУ не назвали имени митрополита. Однако ранее в Винницкой области подозрение в разжигании межнациональной розни объявляли митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому Ионафану (в миру – Анатолий Елецких).
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".