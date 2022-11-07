"Будет доказана невиновность". В УПЦ МП прокомментировали подозрение митрополиту Ионафану

“В случае полного и беспристрастного расследования дела будет доказана его невиновность. Он об этом уже не раз заявлял. Следует отметить, что за последнее время неоднократно открывались такие же производства по той же статье Уголовного кодекса, на основании публичных заявлений чиновников, политиков и даже представителей разных конфессий, которые содержали в себе нескрываемые признаки оскорбления и дискриминации верующих УПЦ из-за их религиозных убеждений”, – отметил Климент.
При этом он считает, что расследование таких случаев по каким-то причинам происходит "не так живо и не получило подобной огласки в СМИ".
"Конечно, сам по себе этот факт еще не свидетельствует о наличии в нашем обществе сегрегации на людей разного сорта в зависимости от их религиозных убеждений, но может стать серьезным сигналом соблюдения фундаментальных прав человека", – сказал он.
Утром 7 ноября Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому (УПЦ) по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).
По данным следствия, архиерей обнародовал статью, в которой отрицает самостоятельность Православной церкви Украины, называет ее священников "самосвятами-раскольниками", а Украину – "Малороссией".
По заключению экспертизы СБУ, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".