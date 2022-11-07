"Будет доказана невиновность". В УПЦ МП прокомментировали подозрение митрополиту Ионафану

“В случае полного и беспристрастного расследования дела будет доказана его невиновность. Он об этом уже не раз заявлял. Следует отметить, что за последнее время неоднократно открывались такие же производства по той же статье Уголовного кодекса, на основании публичных заявлений чиновников, политиков и даже представителей разных конфессий, которые содержали в себе нескрываемые признаки оскорбления и дискриминации верующих УПЦ из-за их религиозных убеждений”, – отметил Климент.

При этом он считает, что расследование таких случаев по каким-то причинам происходит "не так живо и не получило подобной огласки в СМИ".

"Конечно, сам по себе этот факт еще не свидетельствует о наличии в нашем обществе сегрегации на людей разного сорта в зависимости от их религиозных убеждений, но может стать серьезным сигналом соблюдения фундаментальных прав человека", – сказал он.