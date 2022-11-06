В Волчанске задержали лесничего, который помогал оккупантам укреплять позиции перед наступлением ВСУ – прокуратура

По данным следствия, сотрудник ГП "Волчанское лесное хозяйство" в июле пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией.
По информации следователей, оккупанты предложили ему занять должность "главного инженера" фейкового "Волчанского лесхоза", и он согласился, а также агитировал коллег работать на россиян и обещал им заработную плату в российских рублях.
"Колаборант "модерировал" возобновление работы лесхоза по заготовке древесины, наладив ее поставку российским войскам для строительства блиндажей и фортификационных сооружений против Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
Мужчина задержан, ему объявили о подозрении в коллаборационной деятельности. (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.
По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.
Об освобождении Волчанска Госпогранслужба Украины сообщила 13 сентября. Однако оккупанты продолжают регулярно обстреливать город.