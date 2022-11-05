Экс-прокурору из Запорожской области сообщили о подозрении в госизмене – Офис генпрокурора

По данным следствия, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителями оккупационной администрации РФ на территории временно оккупированной части Запорожской области.
"Он оказывал помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, агитировал работников прокуратуры переходить на сторону врага и вступать на службу в незаконно созданные на территории Пологовского района Запорожской области псевдоорганы с правоохранительными функциями", – говорится в сообщении.
Дело расследует ГБР.
Подозреваемому собираются избрать меру пресечения.
По данным генпрокурора Андрея Костина, с начала полномасштабного вторжения России к концу октября за государственную измену и коллаборационную деятельность привлечен к ответственности 341 работник правоохранительных органов и судов.