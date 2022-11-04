В Харьковской области подозрение объявили "начальнице отдела образования" оккупационной власти – прокуратура

"Установлено, что в Балаклее местная жительница добровольно согласилась работать на оккупационную администрацию. Так, в мае она вступила в должность "начальника отдела образования Балаклейского ТУ Изюмского района Харьковской области", – говорится в сообщении.
В прокуратуре рассказали, что "коллаборантка даже заключила псевдотрудовой договор с так называемым председателем "временной ВГА города Балаклея" и выполняла ряд функций, в том числе выдавала приказы о принятии работников на работу, заключала с ними трудовые договоры и составляла документы, в частности о "начислении заработной платы в российских рублях".
Женщине объявили подозрение по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
В прокуратуре подчеркнули, что коллаборантке могут избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.
6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска. Об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября.