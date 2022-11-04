В Харьковской области подозрение объявили "начальнице отдела образования" оккупационной власти – прокуратура

"Установлено, что в Балаклее местная жительница добровольно согласилась работать на оккупационную администрацию. Так, в мае она вступила в должность "начальника отдела образования Балаклейского ТУ Изюмского района Харьковской области", – говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что "коллаборантка даже заключила псевдотрудовой договор с так называемым председателем "временной ВГА города Балаклея" и выполняла ряд функций, в том числе выдавала приказы о принятии работников на работу, заключала с ними трудовые договоры и составляла документы, в частности о "начислении заработной платы в российских рублях".

Женщине объявили подозрение по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре подчеркнули, что коллаборантке могут избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

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