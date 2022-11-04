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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области подозрение объявили "начальнице отдела образования" оккупационной власти – прокуратура

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В прокуратуре намерены просить об аресте подозреваемой
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Украинские правоохранители разоблачили в коллаборационной деятельности 45-летнюю жительницу Балаклеи Харьковской области. Об этом проинформировала 4 ноября в Fаcebook Харьковская областная прокуратура.

"Установлено, что в Балаклее местная жительница добровольно согласилась работать на оккупационную администрацию. Так, в мае она вступила в должность "начальника отдела образования Балаклейского ТУ Изюмского района Харьковской области", – говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что "коллаборантка даже заключила псевдотрудовой договор с так называемым председателем "временной ВГА города Балаклея" и выполняла ряд функций, в том числе выдавала приказы о принятии работников на работу, заключала с ними трудовые договоры и составляла документы, в частности о "начислении заработной платы в российских рублях".

Женщине объявили подозрение по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре подчеркнули, что коллаборантке могут избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02uaWueaYZPuDMTr2yLRWZdkF6cqsmKfrSKi3VckUxcR7rqFAZYMzWqe3PJEUpyWvWl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска. Об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: образование, война, прокуратура, оккупация, Харьковская область, война России против Украины, Балаклея, подозрение, коллаборационизм
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