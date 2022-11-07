Главу епархии Московского патриархата в Винницкой области подозревают в разжигании межнациональной розни

В соответствии с выводами независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит "совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями". Речь, в частности, идет о постах священника на его личном сайте, уточняет пресс-служба.

Офис генерального прокурора в Telegram уточняет, что архиерей обнародовал статью, в которой отрицает самостоятельность Православной церкви Украины, называет ее священников "самосвятами-раскольниками", Украину – "Малороссией".

Подозрение предъявлено по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Правоохранители не называют имени митрополита. По данным LB.ua, речь идет о митрополите Украинской православной церкви Московского патриархата Ионафане (в миру – Анатолий Елецких), у которого 11 октября СБУ провела обыски.