В Запорожской области женщины из "департамента образования РФ" запугивали и преследовали учителей – СБУ

"Разоблачены две бывшие чиновницы образовательной отрасли, добровольно вступившие в созданный агрессором "департамент образования" города Токмак [...]. На руководящих "должностях" они способствовали распространению оккупационного режима через местные учреждения среднего образования", – говорится в сообщении.
В украинской спецслужбе рассказали, что коллаборантки "призывали учителей возвращаться на "рабочие места" и преподавать учебную программу по российским учебникам и прокремлевским "методичкам".
"В случае несогласия пособницы врага угрожали педагогам "последствиями" в виде незаконных преследований. Для запугивания и доведения своих требований организовывали так называемые "общественные собрания", где публично агитировали за поддержку страны-агрессора и оправдывали ее преступления. В случае перехода на сторону врага "гарантировали" выплату российских "зарплат" и лояльное отношение местного "районо", – объяснили в СБУ.
По данным следствия, речь идет о бывшем руководителе отдела образования Токмакского городского совета и его заместителе.
"Сейчас они продолжают скрываться от правосудия на захваченной территории юга нашего государства. [...] Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленниц к ответственности за преступления против Украины", – подчеркнули в СБУ.
Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 (преднамеренные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество) и оккупационной администрации государства-агрессора путем реализации или поддержки решений и действий государства-агрессора и оккупационной администрации государства-агрессора, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.