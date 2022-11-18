В Запорожской области женщины из "департамента образования РФ" запугивали и преследовали учителей – СБУ

В СБУ рассказали, что речь идет о бывших чиновниках горсовета Токмака Скриншот: ssu.gov.ua

"Разоблачены две бывшие чиновницы образовательной отрасли, добровольно вступившие в созданный агрессором "департамент образования" города Токмак [...]. На руководящих "должностях" они способствовали распространению оккупационного режима через местные учреждения среднего образования", – говорится в сообщении.

В украинской спецслужбе рассказали, что коллаборантки "призывали учителей возвращаться на "рабочие места" и преподавать учебную программу по российским учебникам и прокремлевским "методичкам".

"В случае несогласия пособницы врага угрожали педагогам "последствиями" в виде незаконных преследований. Для запугивания и доведения своих требований организовывали так называемые "общественные собрания", где публично агитировали за поддержку страны-агрессора и оправдывали ее преступления. В случае перехода на сторону врага "гарантировали" выплату российских "зарплат" и лояльное отношение местного "районо", – объяснили в СБУ.

По данным следствия, речь идет о бывшем руководителе отдела образования Токмакского городского совета и его заместителе.

"Сейчас они продолжают скрываться от правосудия на захваченной территории юга нашего государства. [...] Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленниц к ответственности за преступления против Украины", – подчеркнули в СБУ.

Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 (преднамеренные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество) и оккупационной администрации государства-агрессора путем реализации или поддержки решений и действий государства-агрессора и оккупационной администрации государства-агрессора, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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