В Ивано-Франковской области псевдоволонтеру объявили подозрение в присвоении более 1 млн грн

Полиция подозревает "волонтера" в том, что он присваивал деньги на помощь военным и гуманитарку Скриншот: Національна поліція України / Facebook

27-летний житель Калуша в соцсети размещал объявления о сборе денег на нужды ВСУ, а также о помощи волонтерам в приобретении нужных им товаров. Мужчина предлагал автомобили, дроны и другую военную технику и амуницию. Фигурант получал предоплату на банковские карты, однако взятые на себя обязанности не выполнял.

По предварительным данным, таким образом злоумышленник обманул более 20 граждан, в том числе и находящихся на фронте военных. Сумма ущерба составляет 1,2 млн грн. Среди пострадавших есть военные.

После обыска в доме фигуранта изъяли мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности. Правоохранители устанавливают окончательное количество потерпевших и сумму нанесенного ущерба.

Злоумышленнику объявили подозрение по статье УК "незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи". Ему грозит до семи лет лишения свободы.