Экс-главе Госспецсвязи сообщили о подозрении за незаконное начисление себе премий – ГБР

Правоохранители установили, что в течение 2018–2019 годов генерал-лейтенант принял решение о начислении и выплате себе и приближенным к нему лицам премий. Он сделал это вопреки нынешнему законодательству, не согласовав с Кабинетом Министров.

Подозрение сообщили в рамках ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины (бездействие военной власти). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до семи лет.

Имя подозреваемого не называется, но известно, что с июля 2015 года по октябрь 2019 года Госспецсвязи возглавлял Леонид Евдоченко.