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Экс-главе Госспецсвязи сообщили о подозрении за незаконное начисление себе премий – ГБР

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Евдоченко подозревают в незаконном начислении премий
Евдоченко подозревают в незаконном начислении премий
Фото: wikipedia.org

Сотрудники Госбюро расследований сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий бывшему председателю Государственной службы специальной связи. Об этом ГБР сообщило 19 сентября.

Правоохранители установили, что в течение 2018–2019 годов генерал-лейтенант принял решение о начислении и выплате себе и приближенным к нему лицам премий. Он сделал это вопреки нынешнему законодательству, не согласовав с Кабинетом Министров.

Подозрение сообщили в рамках ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины (бездействие военной власти). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до семи лет.

Имя подозреваемого не называется, но известно, что с июля 2015 года по октябрь 2019 года Госспецсвязи возглавлял Леонид Евдоченко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, премия, Госспецсвязи, подозрение, ГБР
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