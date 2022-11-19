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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ установила еще 11 организаторов псевдореферендума в Запорожской области

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По данным следствия, подозреваемые организовывали псевдореферендумы и агитировали людей участвовать в них
По данным следствия, подозреваемые организовывали псевдореферендумы и агитировали людей участвовать в них
Фото: EPA

В СБУ заявили, что установили личности еще 11 российских приспешников, участвовавших в организации незаконного "референдума" во временно оккупированных районах Запорожской области. Сообщение опубликовал пресс-центр СБУ в Telegram.

"Злоумышленники входили в состав созданных агрессором "территориальных избирательных комиссий" в Энергодаре, Мелитополе и Каменке-Днепровской. Среди 11 разоблаченных коллаборантов четверо находились на "должностях" так называемых председателей теризбиркомов", – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что подозреваемые организовывали в городах агитационную кампанию в поддержку фейкового референдума и призывали людей активно участвовать в нем. Они также помогали российским пропагандистам в подготовке постановочных сюжетов для кремлевских СМИ.

"Также злоумышленники собирали персональные данные местных жителей для составления избирательных списков и их направления в оккупационную администрацию. В дальнейшем враг использовал учредительные данные граждан для фальсификации результатов незаконного голосования", – отметили в СБУ.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности", – добавили в сообщении.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Оккупанты также провели так называемый референдум на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В ноябре украинские военные освободили часть Херсонской области, включая областной центр, и практически всю остававшуюся под оккупацией часть Николаевской области.

Теги: СБУ, референдум, аннексия, Запорожская область, война России против Украины, коллаборационизм
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