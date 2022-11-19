СБУ установила еще 11 организаторов псевдореферендума в Запорожской области

По данным следствия, подозреваемые организовывали псевдореферендумы и агитировали людей участвовать в них Фото: EPA

"Злоумышленники входили в состав созданных агрессором "территориальных избирательных комиссий" в Энергодаре, Мелитополе и Каменке-Днепровской. Среди 11 разоблаченных коллаборантов четверо находились на "должностях" так называемых председателей теризбиркомов", – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что подозреваемые организовывали в городах агитационную кампанию в поддержку фейкового референдума и призывали людей активно участвовать в нем. Они также помогали российским пропагандистам в подготовке постановочных сюжетов для кремлевских СМИ.

"Также злоумышленники собирали персональные данные местных жителей для составления избирательных списков и их направления в оккупационную администрацию. В дальнейшем враг использовал учредительные данные граждан для фальсификации результатов незаконного голосования", – отметили в СБУ.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности", – добавили в сообщении.