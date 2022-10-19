В Украине объявили подозрение 12 "депутатам "ДНР", которые поддержали псевдореферендум

В конце сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы Фото: EPA

"12 жителям Донбасса заочно уведомлено о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц и участия в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что 20 сентября 2022 года "депутаты" приняли участие в заседании "народного совета "ДНР", положительно проголосовали и приняли фейковый закон "О референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта РФ".