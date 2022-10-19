ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине объявили подозрение 12 "депутатам "ДНР", которые поддержали псевдореферендум

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В конце сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы
В конце сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы
Фото: EPA

Правоохранители заочно объявили о подозрении 12 "депутатам" террористической организации "ДНР", которые поддержали псевдореферендум. Об этом пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины заявила 18 октября в Facebook.

"12 жителям Донбасса заочно уведомлено о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц и участия в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)",  говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что 20 сентября 2022 года "депутаты" приняли участие в заседании "народного совета "ДНР", положительно проголосовали и приняли фейковый закон "О референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта РФ".

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid0gbwa5H8eob99kXw4xQwB5kTtKZQEJjpdeV9mAmeCtcxgRRkrXjh17a8GcPA7zGNpl

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Оккупанты также провели так называемый "референдум" на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности ГерманияИталияСШАВеликобританияСербияАвстрияГрузияТурция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Теги: Украина, конституция, референдум, война, Донбасс, следствие, ДНР, правоохранители, закон, война России против Украины, подозрение, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Порвем за Украину". Олег Ляшко показал фото с побратимами
"Порвем за Украину". Олег Ляшко показал фото с побратимами
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в мокром купальнике
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в мокром купальнике
"Его необходимо срочно изолировать. От мира людей". Макаревич высказался о сломанных человеческих жизнях и замалчивании преступления
"Его необходимо срочно изолировать. От мира людей". Макаревич высказался о сломанных человеческих жизнях и замалчивании преступления
"Помолодела", "Таешь на глазах". В сети обсуждают новый снимок 31-летней alyona alyona, которая похудела на 20 кг. Фото до и после
"Помолодела", "Таешь на глазах". В сети обсуждают новый снимок 31-летней alyona alyona, которая похудела на 20 кг. Фото до и после
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним
Исполнитель роли Джеймса Бонда Крейг получил почетную награду от британской принцессы Анны. Фото
Исполнитель роли Джеймса Бонда Крейг получил почетную награду от британской принцессы Анны. Фото
В узких брюках с рюкзаком за спиной. 36-летняя премьер-министр Финляндии рассказала, почему ходит на работу пешком
В узких брюках с рюкзаком за спиной. 36-летняя премьер-министр Финляндии рассказала, почему ходит на работу пешком
Кипр определился со своим представителем на "Евровидении 2023"
Кипр определился со своим представителем на "Евровидении 2023"
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии
Приходько в костюме свободного кроя показала прогулку с младшим сыном
Приходько в костюме свободного кроя показала прогулку с младшим сыном
"Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу". Дикусар после призыва о помощи рассказал о результатах благотворительного сбора
"Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу". Дикусар после призыва о помощи рассказал о результатах благотворительного сбора
"Звучит круто". The Rasmus записала совместный трек с Kalush Orchestra на украинском языке. Аудио
"Звучит круто". The Rasmus записала совместный трек с Kalush Orchestra на украинском языке. Аудио
"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление
"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление
"Это страшно. Ну как так?!" Сопонару прокомментировала слухи о болезни Винника и его отъезд за границу
"Это страшно. Ну как так?!" Сопонару прокомментировала слухи о болезни Винника и его отъезд за границу
Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Фото
Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Фото
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (369488)
2
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (158431)
3
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (96871)
4
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (68416)
5
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (60058)
6
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (50023)
7
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (46744)
8
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли (45504)
 
 
 
 