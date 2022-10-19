В Украине объявили подозрение 12 "депутатам "ДНР", которые поддержали псевдореферендум

"12 жителям Донбасса заочно уведомлено о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц и участия в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что 20 сентября 2022 года "депутаты" приняли участие в заседании "народного совета "ДНР", положительно проголосовали и приняли фейковый закон "О референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта РФ".
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Оккупанты также провели так называемый "референдум" на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Австрия, Грузия, Турция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции США, Великобритания и Канада.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.