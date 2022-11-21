СБУ задержала помощника "главы МИД ЛНР"

Злоумышленник входил в руководящий состав оккупационной администрации захваченного Луганска и находился на прямой связи с кадровыми сотрудниками российских спецслужб, заявляют в СБУ. Именно по их "протекции" его назначили "помощником министра внутренних дел ЛНР" и командиром штурмового подразделения "специального отряда быстрого реагирования", сообщает СБУ.

По данным Службы безопасности, находясь на должностях, он координировал преступные действия с представителями центральных подразделений российских спецслужб. Для этого регулярно встречался с ними на территории временно оккупированного Крыма.

В 2014 году он командовал группами боевиков во время захвата админздания луганского управления СБУ. Также он собирал персональные данные сотрудников СБУ в Донецкой и Луганской областях, говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник создал сеть информаторов, которые сдавали ему места дислокации и перемещения подразделений антитеррористической операции на востоке Украины. О полученных сведениях докладывал российским кураторам и бывшим главарям боевиков, в том числе "главе парламента ЛНР" Алексею Карякину, "главе МВД ЛНР" Игорю Корнету, "военному коменданту" захваченного Луганска Сергею Грачеву с позывным Грач. Зафиксированы факты передачи врагу закрытых данных по движению колонн с военной техникой сил АТО в районах Северодонецка, Лисичанска и Сватово, заявляет СБУ.

По ее данным, боевик охранял граждан России, которые в 2014 году приехали на Донбасс для проведения фейковых референдумов, в результате которых были провозглашены "ЛНР" и "ДНР".

После 2014 года скрывался от правосудия во временно оккупированных районах Украины. Окончательно "залечь на дно" он решил в Киевской области, где и был задержан, говорится в сообщении СБУ.