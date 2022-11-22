СБУ и Нацполиция проводят проверку в Киево-Печерской лавре. Фото

Отмечается, что мероприятия проходят в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В СБУ подчеркнули, что, учитывая вооруженную агрессию России, возрастает риск терактов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан.

Мероприятия проводятся с целью:

Как сообщили в СБУ, правоохранители при непосредственном участии представителей церкви производят осмотр территории и помещений Лавры, ищут запрещенные предметы, проверяют людей на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

"Все действия совершаются в пределах действующего законодательства. Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", – заявили в спецслужбе.

Контекст:

Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Лавры. "Звон плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка Русь", – пели они.

СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.

Отца Захария, во время службы которого это произошло, отстранили от проведения литургий, сообщил 14 ноября настоятель Лавры митрополит УПЦ МП Павел Лебедь.