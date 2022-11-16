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ОБЩЕСТВО

Зеленский об УПЦ МП: Сам обеспокоен этим вопросом, много читаю об этом, думаю

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Зеленский об УПЦ МП: Тотема защиты у них нет точно
Зеленский об УПЦ МП: Тотема защиты у них нет точно
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский видит запрос общественности на реакцию относительно угроз со стороны Украинской православной церкви Московского патриархата, но считает, что Украинское государство должно реагировать согласно законодательству.

Как сообщает корреспондент "ГОРДОН", об этом он заявил во время общения с украинскими СМИ в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос журналиста, который назвал УПЦ МП внутренним врагом и спросил о борьбе с этим врагом. 

"Реакция Службы безопасности Украины на конкретные случаи и конкретных людей. Именно так это происходит сегодня. То есть никакого, как говорят, тотема защиты у них нет точно. Мы не вмешиваемся, но и защиты у них такой нет. Они должны отвечать, как и любой человек. Вы же знаете, как в жизни бывает: духовности бывает у людей вне церкви иногда и больше", – сказал Зеленский. 

Глава государства отметил, что знает о случае в Киево-Печерской лавре, где пели песни, прославляющие Россию. 

"Я знаю, что было открыто уголовное производство. Только так, согласно законодательству. А как еще можно с такими вещами бороться?" – добавил он. 

Президента спросили также об отсутствии реакции Кабмина на просьбу Православной церкви Украины предоставить ей один из храмов Киево-Печерской лавры. Зеленский, отвечая на вопрос, допустил, что у кого-то из ответственных за это лиц "есть внутренний предохранитель". 

Он рассказал, что начал консультации относительно религиозных вопросов в Украине с религиоведом Виктором Еленским. 

"Есть люди, которые говорят, что мы должны усилить и даже предоставить больше субъектности институции, которая занимается именно религией в нашей стране. У нас соответствующий департамент находится в Министерстве культуры. И возможно, пришло время – потому что такой у нас серьезный вызов в государстве – чтобы эта институция была выделена в Кабмине, чтобы на нее никто не имел влияния. Чтобы она была справедливой и там были профессиональные люди, к которым нет вопросов у общества и которые разбираются. Поэтому я сейчас думаю над таким предложением", – добавил он. 

Зеленский сказал, что еще не обсуждал этот вопрос с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и с главой Министерства культуры и информационной политики Александром Ткаченко, но намерен сделать это. 

"Мы встретимся, проговорим. Сам обеспокоен этим вопросом, много читаю об этом, думаю. Я понимаю, что государство не может вмешиваться в такие вопросы, но вижу вызовы. И общества, и ваши: журналистов и многих разных людей, которые постоянно ставят вопрос, чтобы государство помогло. Очень хочется помочь. Но нужно делать все по закону", – добавил он.

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению КМУ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, РПЦ, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, Владимир Зеленский, министерство культуры, уголовное производство, Министерство культуры и информационной политики
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