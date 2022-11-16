Зеленский об УПЦ МП: Сам обеспокоен этим вопросом, много читаю об этом, думаю

Как сообщает корреспондент "ГОРДОН", об этом он заявил во время общения с украинскими СМИ в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос журналиста, который назвал УПЦ МП внутренним врагом и спросил о борьбе с этим врагом.

"Реакция Службы безопасности Украины на конкретные случаи и конкретных людей. Именно так это происходит сегодня. То есть никакого, как говорят, тотема защиты у них нет точно. Мы не вмешиваемся, но и защиты у них такой нет. Они должны отвечать, как и любой человек. Вы же знаете, как в жизни бывает: духовности бывает у людей вне церкви иногда и больше", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что знает о случае в Киево-Печерской лавре, где пели песни, прославляющие Россию.

"Я знаю, что было открыто уголовное производство. Только так, согласно законодательству. А как еще можно с такими вещами бороться?" – добавил он.

Президента спросили также об отсутствии реакции Кабмина на просьбу Православной церкви Украины предоставить ей один из храмов Киево-Печерской лавры. Зеленский, отвечая на вопрос, допустил, что у кого-то из ответственных за это лиц "есть внутренний предохранитель".

Он рассказал, что начал консультации относительно религиозных вопросов в Украине с религиоведом Виктором Еленским.

"Есть люди, которые говорят, что мы должны усилить и даже предоставить больше субъектности институции, которая занимается именно религией в нашей стране. У нас соответствующий департамент находится в Министерстве культуры. И возможно, пришло время – потому что такой у нас серьезный вызов в государстве – чтобы эта институция была выделена в Кабмине, чтобы на нее никто не имел влияния. Чтобы она была справедливой и там были профессиональные люди, к которым нет вопросов у общества и которые разбираются. Поэтому я сейчас думаю над таким предложением", – добавил он.

Зеленский сказал, что еще не обсуждал этот вопрос с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и с главой Министерства культуры и информационной политики Александром Ткаченко, но намерен сделать это.

"Мы встретимся, проговорим. Сам обеспокоен этим вопросом, много читаю об этом, думаю. Я понимаю, что государство не может вмешиваться в такие вопросы, но вижу вызовы. И общества, и ваши: журналистов и многих разных людей, которые постоянно ставят вопрос, чтобы государство помогло. Очень хочется помочь. Но нужно делать все по закону", – добавил он.