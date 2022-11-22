Зеленский: Украина столкнулась с одной из самых больших угроз за время полномасштабной войны

"Они [оккупанты] стремятся, чтобы украинцы просто не смогли жить на этой земле", – подчеркнул Зеленский.
Он рассказал, что с деоккупацией в украинские города и села возвращается обычная жизнь – та, к которой привыкли украинцы.
"Вот почему Украина так благодарна всем, кто поддерживает нас, нашу оборону, финансы, восстановление. Это буквально помощь в спасении жизни, – добавил он. – Сейчас, перед зимой, мы столкнулись с одной из самых больших угроз за время полномасштабной войны. Российский ракетный террор разрушил почти половину нашей энергетической инфраструктуры. И мы знаем, что Кремль поставил задачу и дальше бить по энергообъектам. Чтобы превратить холод зимы в оружие массового поражения. Россия этим хочет сделать со всей территории Украины то, что она делает с оккупированными городами и селами. Хочет уничтожить жизнь".
Украина противодействует этим намерениям оккупантов, подчеркнул Зеленский.
Он рассказал, что 21 ноября в ходе беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном говорил о том, "что мы можем сделать совместно для защиты от этой российской тактики".
"У нас есть четкие договоренности. В том числе и о том, чтобы в начале декабря провести конференцию по быстрому восстановлению Украины уже сейчас – согласно нашему Плану быстрого восстановления Украины. И я приглашаю всех вас присоединиться к конференции и соответствующим усилиям", – продолжил президент Украины.
Зеленский рассказал участникам конгресса, что Украине для прохождения зимы нужно много вещей – от генераторов до терминалов спутниковой связи Starlink.
"Для нас это не просто вопрос о технике. Для Украины это защита от террора, – подчеркнул президент. – Так же, как помощь с разминированием или оборудованием для пожарных и спасателей, для наших медиков, которая уже предоставляется на уровне французских городов и муниципалитетов, предоставление генераторов и конкретных систем связи. Это абсолютно четкая защита людей.".
Он призвал мэров и представителей муниципалитетов "быть очень конкретными" в помощи Украине – "и поддержать защиту от террора наших городов и общин". Зеленский уверен, что совместными усилиями этого удастся добиться.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.
В "Укрэнерго" отметили 20 ноября, что в выходные дни удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание.