Зеленский: Украина столкнулась с одной из самых больших угроз за время полномасштабной войны

Зеленский: Мы знаем, что Кремль поставил задачу и дальше бить по энергообъектам. Чтобы превратить холод зимы в оружие массового поражения Фото: president.gov.ua

"Они [оккупанты] стремятся, чтобы украинцы просто не смогли жить на этой земле", – подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что с деоккупацией в украинские города и села возвращается обычная жизнь – та, к которой привыкли украинцы.

"Вот почему Украина так благодарна всем, кто поддерживает нас, нашу оборону, финансы, восстановление. Это буквально помощь в спасении жизни, – добавил он. – Сейчас, перед зимой, мы столкнулись с одной из самых больших угроз за время полномасштабной войны. Российский ракетный террор разрушил почти половину нашей энергетической инфраструктуры. И мы знаем, что Кремль поставил задачу и дальше бить по энергообъектам. Чтобы превратить холод зимы в оружие массового поражения. Россия этим хочет сделать со всей территории Украины то, что она делает с оккупированными городами и селами. Хочет уничтожить жизнь".

Украина противодействует этим намерениям оккупантов, подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что 21 ноября в ходе беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном говорил о том, "что мы можем сделать совместно для защиты от этой российской тактики".

"У нас есть четкие договоренности. В том числе и о том, чтобы в начале декабря провести конференцию по быстрому восстановлению Украины уже сейчас – согласно нашему Плану быстрого восстановления Украины. И я приглашаю всех вас присоединиться к конференции и соответствующим усилиям", – продолжил президент Украины.

Зеленский рассказал участникам конгресса, что Украине для прохождения зимы нужно много вещей – от генераторов до терминалов спутниковой связи Starlink.

"Для нас это не просто вопрос о технике. Для Украины это защита от террора, – подчеркнул президент. – Так же, как помощь с разминированием или оборудованием для пожарных и спасателей, для наших медиков, которая уже предоставляется на уровне французских городов и муниципалитетов, предоставление генераторов и конкретных систем связи. Это абсолютно четкая защита людей.".

Он призвал мэров и представителей муниципалитетов "быть очень конкретными" в помощи Украине – "и поддержать защиту от террора наших городов и общин". Зеленский уверен, что совместными усилиями этого удастся добиться.