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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Украина столкнулась с одной из самых больших угроз за время полномасштабной войны

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Зеленский: Мы знаем, что Кремль поставил задачу и дальше бить по энергообъектам. Чтобы превратить холод зимы в оружие массового поражения
Зеленский: Мы знаем, что Кремль поставил задачу и дальше бить по энергообъектам. Чтобы превратить холод зимы в оружие массового поражения
Фото: president.gov.ua

Минирование и уничтожение Россией в Украине энергетической, медицинской, образовательной инфраструктуры – это сознательная политика Москвы и этому есть тысячи доказательств. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, обращаясь к участникам 104-го Конгресса мэров и глав муниципалитетов Франции, текст речи приводит его пресс-служба.

"Они [оккупанты] стремятся, чтобы украинцы просто не смогли жить на этой земле", – подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что с деоккупацией в украинские города и села возвращается обычная жизнь – та, к которой привыкли украинцы. 

"Вот почему Украина так благодарна всем, кто поддерживает нас, нашу оборону, финансы, восстановление. Это буквально помощь в спасении жизни, – добавил он. – Сейчас, перед зимой, мы столкнулись с одной из самых больших угроз за время полномасштабной войны. Российский ракетный террор разрушил почти половину нашей энергетической инфраструктуры. И мы знаем, что Кремль поставил задачу и дальше бить по энергообъектам. Чтобы превратить холод зимы в оружие массового поражения. Россия этим хочет сделать со всей территории Украины то, что она делает с оккупированными городами и селами. Хочет уничтожить жизнь". 

Украина противодействует этим намерениям оккупантов, подчеркнул Зеленский. 

Он рассказал, что 21 ноября в ходе беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном говорил о том, "что мы можем сделать совместно для защиты от этой российской тактики". 

"У нас есть четкие договоренности. В том числе и о том, чтобы в начале декабря провести конференцию по быстрому восстановлению Украины уже сейчас – согласно нашему Плану быстрого восстановления Украины. И я приглашаю всех вас присоединиться к конференции и соответствующим усилиям", – продолжил президент Украины. 

Зеленский рассказал участникам конгресса, что Украине для прохождения зимы нужно много вещей – от генераторов до терминалов спутниковой связи Starlink. 

"Для нас это не просто вопрос о технике. Для Украины это защита от террора, – подчеркнул президент. – Так же, как помощь с разминированием или оборудованием для пожарных и спасателей, для наших медиков, которая уже предоставляется на уровне французских городов и муниципалитетов, предоставление генераторов и конкретных систем связи. Это абсолютно четкая защита людей.". 

Он призвал мэров и представителей муниципалитетов "быть очень конкретными" в помощи Украине – "и поддержать защиту от террора наших городов и общин". Зеленский уверен, что совместными усилиями этого удастся добиться. 

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

В "Укрэнерго" отметили 20 ноября, что в выходные дни удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Франция, энергетика, зима, Владимир Зеленский, разминирование, инфраструктура, энергосистема, российские оккупанты
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