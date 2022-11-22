ДТЭК привлекла шесть аварийных бригад и 21 единицу спецтехники для возобновления электроснабжения в Херсонской области

"Продолжаем ремонтные работы в Херсонской области. В настоящее время шесть бригад ДТЭК и 21 единица спецтехники работают над возвращением света в области. Пять бригад работают над восстановлением воздушной линии 150 кВ, сильно поврежденной во время боевых действий: имеем оборванные провода, поваленные опоры на многокилометровом участке. Когда отремонтируем ее – сможем запитать Бериславский и близлежащие районы области", – сообщил Сахарук.

Еще одна бригада работает в Белозерском районе, где работы уже завершены на 75%.

"Идем по графику. Работаем вместе с саперами и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее запитать Херсонскую область", – подчеркнул Сахарук.

Энергетики ДТЭК обследуют разрушенные российскими оккупантами электросети в Херсонской области. Сахарук отмечал, что ситуация в регионе хуже, чем ожидалось, и даже если будут работать пять-шесть ремонтных бригад, восстановление линии из Днепропетровской области в Берислав продлится не менее двух-трех недель.