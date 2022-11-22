ДТЭК привлекла шесть аварийных бригад и 21 единицу спецтехники для возобновления электроснабжения в Херсонской области

"Продолжаем ремонтные работы в Херсонской области. В настоящее время шесть бригад ДТЭК и 21 единица спецтехники работают над возвращением света в области. Пять бригад работают над восстановлением воздушной линии 150 кВ, сильно поврежденной во время боевых действий: имеем оборванные провода, поваленные опоры на многокилометровом участке. Когда отремонтируем ее – сможем запитать Бериславский и близлежащие районы области", – сообщил Сахарук.
Еще одна бригада работает в Белозерском районе, где работы уже завершены на 75%.
"Идем по графику. Работаем вместе с саперами и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее запитать Херсонскую область", – подчеркнул Сахарук.
Энергетики ДТЭК обследуют разрушенные российскими оккупантами электросети в Херсонской области. Сахарук отмечал, что ситуация в регионе хуже, чем ожидалось, и даже если будут работать пять-шесть ремонтных бригад, восстановление линии из Днепропетровской области в Берислав продлится не менее двух-трех недель.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город. В первый день освобождения Херсона от оккупантов компания ДТЭК Рината Ахметова предложила свою помощь в восстановлении электроснабжения региона.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.