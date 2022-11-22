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ОБЩЕСТВО

Шмыгаль об отключениях света в Украине: Давайте не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет

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Шмыгаль объяснил, почему не все города отключают от электричества одинаково
Шмыгаль объяснил, почему не все города отключают от электричества одинаково
Фото: kmu.gov.ua

22 ноября на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему города в стране отключаются от электроэнергии неравномерно. Стенограмму выступления премьера опубликовал сайт правительства.

"Мы видим много вопросов о том, почему одни города отключают чаще других. Давайте не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Если упрощенно и коротко, то между станцией, производящей электроэнергию, и нашими домами как конечным потребителем есть подстанции и сети, которые транспортируют электроэнергию. Российские террористы бьют именно по этим объектам", – сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что "невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы, поэтому ограничения происходят по стране неравномерно".

Шмыгаль отметил, что энергетики в экстремальных условиях удерживают энергосистему Украины.

"Каждый раз, когда у каждого из нас дома есть свет, помните: где-то в поле на подстанции ремонтная бригада 24 часа в сутки под дождем, в мороз, ночью работала, чтобы этот свет был", – объяснил он.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

В компании ДТЭК сообщили 21 ноября, что украинцам, скорее всего, придется жить в режиме отключений света как минимум до конца марта.

22 ноября глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что блэкаут будет зависеть от многих факторов, в том числе от работы противовоздушной обороны и того, в какие конкретно объекты долетели направленные ракеты.

На 22 ноября "Укрэнерго" анонсировало плановые отключения по всей территории Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, энергетика, правительство, электроэнергия, ремонт, украинцы, ограничения, экстремал, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема, российские оккупанты
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