Шмыгаль об отключениях света в Украине: Давайте не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет

Шмыгаль объяснил, почему не все города отключают от электричества одинаково Фото: kmu.gov.ua

"Мы видим много вопросов о том, почему одни города отключают чаще других. Давайте не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Если упрощенно и коротко, то между станцией, производящей электроэнергию, и нашими домами как конечным потребителем есть подстанции и сети, которые транспортируют электроэнергию. Российские террористы бьют именно по этим объектам", – сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что "невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы, поэтому ограничения происходят по стране неравномерно".

Шмыгаль отметил, что энергетики в экстремальных условиях удерживают энергосистему Украины.

"Каждый раз, когда у каждого из нас дома есть свет, помните: где-то в поле на подстанции ремонтная бригада 24 часа в сутки под дождем, в мороз, ночью работала, чтобы этот свет был", – объяснил он.