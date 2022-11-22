Оккупанты во время массированного обстрела 15 ноября больше всего повредили энергосети на западе Украины – "Укрэнерго"

Россияне пробуют разные стратегии, чтобы нанести как можно больший вред Украине, отметил Кудрицкий Фото: Віталій Коваль / Facebook (иллюстративное)

Об этом 22 ноября на пресс-конференции в медиацентре "Украина", которую в YouTube транслировал "Укринформ", сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Это связано со стратегией россиян во время именно этого массированного удара. Они пробуют разные стратегии, чтобы нанести как можно больший вред. В данном конкретном случае они избрали приоритетными целями подстанции и электростанции в западном регионе", – сказал глава правления НЭК.

В то же время, по словам Кудрицкого, энергообъекты в западных регионах Украины не всегда были целью оккупантов.

"Это не всегда так. Во время других атак это могут быть другие важные энергорайоны. К примеру, вы знаете, что в начале сентября очень сильно досталось Харькову. Это была фактически первая целенаправленная ракетная атака на энергетическую инфраструктуру. Очень сильно доставалось Киеву и другим регионам. География очень широкая", – отметил глава правления "Укрэнерго".

15 ноября россияне выпустили 96 крылатых ракет по Украине, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.