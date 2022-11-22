ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты во время массированного обстрела 15 ноября больше всего повредили энергосети на западе Украины – "Укрэнерго"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне пробуют разные стратегии, чтобы нанести как можно больший вред Украине, отметил Кудрицкий
Россияне пробуют разные стратегии, чтобы нанести как можно больший вред Украине, отметил Кудрицкий
Фото: Віталій Коваль / Facebook (иллюстративное)

В результате массированных атак России по Украине 15 ноября больше всего пострадали энергосети на западе Украины.

Об этом 22 ноября на пресс-конференции в медиацентре "Украина", которую в YouTube транслировал "Укринформ", сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Это связано со стратегией россиян во время именно этого массированного удара. Они пробуют разные стратегии, чтобы нанести как можно больший вред. В данном конкретном случае они избрали приоритетными целями подстанции и электростанции в западном регионе", – сказал глава правления НЭК.

В то же время, по словам Кудрицкого, энергообъекты в западных регионах Украины не всегда были целью оккупантов.

"Это не всегда так. Во время других атак это могут быть другие важные энергорайоны. К примеру, вы знаете, что в начале сентября очень сильно досталось Харькову. Это была фактически первая целенаправленная ракетная атака на энергетическую инфраструктуру. Очень сильно доставалось Киеву и другим регионам. География очень широкая", – отметил глава правления "Укрэнерго".

15 ноября россияне выпустили 96 крылатых ракет по Украине, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

Скриншот: Укрінформ / YouTube
Скриншот: Укрінформ / YouTube

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

В компании ДТЭК сообщили 21 ноября, что украинцам, скорее всего, придется жить в режиме отключений света как минимум до конца марта.

Теги: Россия, Украина, Укрэнерго, электроэнергия, обстрелы, ракеты, пресс-конференция, инфраструктура, электростанция, энергосистема, Владимир Кудрицкий, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
В Польше сорвали встречу с Забужко
В Польше сорвали встречу с Забужко
Гаврилюк: Наши бороды поседели. У студентов, которые девять лет назад вышли на улицы, уже есть свои дети. Борьба продолжается. И мы победим
Гаврилюк: Наши бороды поседели. У студентов, которые девять лет назад вышли на улицы, уже есть свои дети. Борьба продолжается. И мы победим
  Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко
  Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн
Арестович покинул Украину. Фото за границей
Арестович покинул Украину. Фото за границей
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
"Как мало нужно для минуты счастья". Бадоев рассказал, как коммунальщики подняли ему настроение
"Как мало нужно для минуты счастья". Бадоев рассказал, как коммунальщики подняли ему настроение
Квиткова нашла мотивацию в словах Кузьмы Скрябина
Квиткова нашла мотивацию в словах Кузьмы Скрябина
"Мне кажется или она очень хорошо кричит?" В сети обсуждают звук с микрофона Кароль без обработки. Видео
"Мне кажется или она очень хорошо кричит?" В сети обсуждают звук с микрофона Кароль без обработки. Видео
Дорофеева снялась без одежды в номере отеля
Дорофеева снялась без одежды в номере отеля
60-летний солист Red Hot Chili Peppers сходил на свидание с 25-летней украинской актрисой
60-летний солист Red Hot Chili Peppers сходил на свидание с 25-летней украинской актрисой
Фармига во время концерта в США включила звук воздушной тревоги и произнесла речь в поддержку Украины. Видео
Фармига во время концерта в США включила звук воздушной тревоги и произнесла речь в поддержку Украины. Видео
EBU кардинально изменил правила голосования на "Евровидении 2023"
EBU кардинально изменил правила голосования на "Евровидении 2023"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (640180)
2
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (201227)
3
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (185241)
4
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (123769)
5
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (48198)
6
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова (42427)
7
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото (39810)
8
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (39468)
 
 
 
 