ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ нанесли пять ракетных ударов по Украине, ДРГ оккупантов пыталась проникнуть в Харьковскую область – сводка Генштаба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские защитники отбили атаки врага в районе 11 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях
Украинские защитники отбили атаки врага в районе 11 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Российские оккупационные войска в течение прошлых суток нанесли пять ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской и Донецкой областей.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook утром 23 ноября. 

Кроме того, оккупанты совершили около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск, городам и селам.

Согласно сообщению, войска РФ ведут наступление действия на авдеевском и бахмутском направлениях, и обороняются – на купянском, лиманском, новопавловском, запорожском, криворожском и херсонском направлениях. 

На северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ противник продолжает проведение демонстрационных и провокационных действий – обстрелял ряд населенных пунктов Черниговской и Сумской областей из реактивной и ствольной артиллерии, говорится в сводке. 

"На слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник удерживает группировку войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрел из минометов и ствольной артиллерии позиций наших войск. Обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области. Совершил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Старица (Харьковской области). ДРГ обезврежена огнем наших подразделений. Враг отошел",  – добавили в Генштабе.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid022o8XHWLPG2RoTX4DZYkdYaxAMzEWUWXhSwTNv4faHL2u9RjAnFCNsSRRHuyAfDHYl

Контекст:

23 ноября начался 273-й день полномасштабной войны России против Украины. При этом изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, Черниговская область, артиллерия, Купянск, обстрелы, война России против Украины, Бахмут
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал свои эмоции
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал свои эмоции
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
В Польше сорвали встречу с Забужко
В Польше сорвали встречу с Забужко
Гаврилюк: Наши бороды поседели. У студентов, которые девять лет назад вышли на улицы, уже есть свои дети. Борьба продолжается. И мы победим
Гаврилюк: Наши бороды поседели. У студентов, которые девять лет назад вышли на улицы, уже есть свои дети. Борьба продолжается. И мы победим
  Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко
  Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн
Арестович покинул Украину. Фото за границей
Арестович покинул Украину. Фото за границей
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (217782)
2
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (216853)
3
Арестович покинул Украину. Фото за границей (153826)
4
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (139873)
5
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото (55639)
6
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова (54052)
7
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (49018)
8
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала (44812)
 
 
 
 