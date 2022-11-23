Войска РФ нанесли пять ракетных ударов по Украине, ДРГ оккупантов пыталась проникнуть в Харьковскую область – сводка Генштаба

Украинские защитники отбили атаки врага в районе 11 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook утром 23 ноября.

Кроме того, оккупанты совершили около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск, городам и селам.

Согласно сообщению, войска РФ ведут наступление действия на авдеевском и бахмутском направлениях, и обороняются – на купянском, лиманском, новопавловском, запорожском, криворожском и херсонском направлениях.

На северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ противник продолжает проведение демонстрационных и провокационных действий – обстрелял ряд населенных пунктов Черниговской и Сумской областей из реактивной и ствольной артиллерии, говорится в сводке.

"На слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник удерживает группировку войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрел из минометов и ствольной артиллерии позиций наших войск. Обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области. Совершил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Старица (Харьковской области). ДРГ обезврежена огнем наших подразделений. Враг отошел", – добавили в Генштабе.

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