23 ноября в Харькове 145 человек пришлось доставать из застрявших лифтов. Коммунальные службы рекомендуют ходить пешком

По данным "Харьковгорлифта", в городе работали восемь аварийных бригад. Около полудня свет отключился на час раньше графика. Многие люди не ожидали и застряли в обесточенных кабинах.

Многие из спасенных – пожилые жители многоэтажек, которым тяжело подниматься по лестнице на верхние этажи.

"У нас первый раз отключили лифт, а так если выключали, то лифты всегда работали. Ну, уж буду ходить, потому что я просидела – голова кружится, плохо стало, дышать нечем", – рассказала 62-летняя жительница Салтовки Ольга Тимошенко.

Специалисты "Харьковлифта" говорят, что помочь человеку выбраться из лифта занимает у них не более 15 минут. Но в нынешних условиях советуют пользоваться лестницей.

"Лучше в такое время ходить ножками. Перепады напряжения, срабатывает автоматика. Даже если не веерное [отключение света], все равно много остановок. Напряжение снижено", – отметил один из механиков в разговоре с журналистами.