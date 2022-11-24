23 ноября в Харькове 145 человек пришлось доставать из застрявших лифтов. Коммунальные службы рекомендуют ходить пешком

По данным "Харьковгорлифта", в городе работали восемь аварийных бригад. Около полудня свет отключился на час раньше графика. Многие люди не ожидали и застряли в обесточенных кабинах.
Многие из спасенных – пожилые жители многоэтажек, которым тяжело подниматься по лестнице на верхние этажи.
"У нас первый раз отключили лифт, а так если выключали, то лифты всегда работали. Ну, уж буду ходить, потому что я просидела – голова кружится, плохо стало, дышать нечем", – рассказала 62-летняя жительница Салтовки Ольга Тимошенко.
Специалисты "Харьковлифта" говорят, что помочь человеку выбраться из лифта занимает у них не более 15 минут. Но в нынешних условиях советуют пользоваться лестницей.
"Лучше в такое время ходить ножками. Перепады напряжения, срабатывает автоматика. Даже если не веерное [отключение света], все равно много остановок. Напряжение снижено", – отметил один из механиков в разговоре с журналистами.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
24 ноября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что электросети Харьковской области постепенно возвращаются к работе. По его данным, энергетики подключили уже более 50% мощностей в Харькове и области.