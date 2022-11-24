Восстановлена подача электричества в половине Харьковской области – ОВА

После атаки РФ 23 ноября по всей Украине введены аварийные отключения Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Facebook

По его данным, после вчерашнего массового отключения света из-за российской ракетной атаки энергетики подключили уже более 50% мощностей в Харькове и области.

"Просим жителей отнестись с пониманием, специалисты делают все необходимое, учитывая обязательные технологические процедуры", – написал Синегубов.

Накануне городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что восстановление электроснабжения на объектах критической инфраструктуры займет минимум всю ночь. Из-за отключения света в городе также будут перезапускать систему отопления, отметил он.