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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Восстановлена подача электричества в половине Харьковской области – ОВА

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После атаки РФ 23 ноября по всей Украине введены аварийные отключения
После атаки РФ 23 ноября по всей Украине введены аварийные отключения
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Facebook

Электросети Харьковской области постепенно возвращаются к работе. Об этом 24 ноября днем сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, после вчерашнего массового отключения света из-за российской ракетной атаки  энергетики подключили уже более 50% мощностей в Харькове и области.

"Просим жителей отнестись с пониманием, специалисты делают все необходимое, учитывая обязательные технологические процедуры", – написал Синегубов.

Накануне городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что восстановление электроснабжения на объектах критической инфраструктуры займет минимум всю ночь. Из-за отключения света в городе также будут перезапускать систему отопления, отметил он.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы

23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Есть погибшие, более 40 человек ранены. 

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети. 

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, некоторые регионы были полностью обесточены. Утром 24 ноября все еще обесточена большая часть сети "Укрзалізниці".

Теги: Харьков, электричество, Харьковская область, отключение света, война России против Украины, Олег Синегубов
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