Самые существенные задержки у поездов:
- №711 "Краматорск – Киев" (почти три часа);
- №749 "Киев – Ужгород" с группой вагонов "Киев – Вена" ( более 11 часов);
- №17 "Харьков – Ужгород" (более 11 часов);
- №119 "Запорожье – Львов" (около 11 часов);
- №3 "Запорожье – Ужгород" (более 10 часов).
"Технически самые сложные задержки – это "Интерсити+", отопление которых зависит от электросети. Экипируем термоодеялами, но все же должны везти пассажиров комфортно и в тепле, поэтому сегодня два маршрута – на Краматорск (№712) и на Днепр (№732) – были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления", – пояснили в компании.
Об изменениях в расписании компания информирует всех международных партнеров – они предоставляют выделенные локомотивы, чтобы обеспечить стыковку, будут помогать украинцам, прибывающим на их вокзалы.
На украинских вокзалах развернуты хабы с чаем, кофе, горячим питанием от World Central Kitchen, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха.
"Напоминаем, что пассажиров, которые из-за форс-мажорных обстоятельств не успели на свои рейсы, мы с тем же билетом сажаем на следующий рейс того же направления", – добавили в "Укрзалізниці".