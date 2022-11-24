"Не без трудностей, но железная дорога продолжает движение. По состоянию на 9.00 95 наших поездов, несмотря ни на что, продолжают движение. Из-за обесточивания большей части сети 81 из них задерживаются более чем на час", – говорится в сообщении.

Самые существенные задержки у поездов:

№711 "Краматорск – Киев" (почти три часа);

№749 "Киев – Ужгород" с группой вагонов "Киев – Вена" ( более 11 часов);

№17 "Харьков – Ужгород" (более 11 часов);

№119 "Запорожье – Львов" (около 11 часов);

№3 "Запорожье – Ужгород" (более 10 часов).

"Технически самые сложные задержки – это "Интерсити+", отопление которых зависит от электросети. Экипируем термоодеялами, но все же должны везти пассажиров комфортно и в тепле, поэтому сегодня два маршрута – на Краматорск (№712) и на Днепр (№732) – были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления", – пояснили в компании.

Об изменениях в расписании компания информирует всех международных партнеров – они предоставляют выделенные локомотивы, чтобы обеспечить стыковку, будут помогать украинцам, прибывающим на их вокзалы.

На украинских вокзалах развернуты хабы с чаем, кофе, горячим питанием от World Central Kitchen, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха.

"Напоминаем, что пассажиров, которые из-за форс-мажорных обстоятельств не успели на свои рейсы, мы с тем же билетом сажаем на следующий рейс того же направления", – добавили в "Укрзалізниці".