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Обесточена большая часть сети "Укрзалізниці", 81 поезд опаздывает, некоторые – на 10–11 часов

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Из-за российских атак в Украине обесточена большая часть железнодорожной сети
Из-за российских атак в Украине обесточена большая часть железнодорожной сети
Фото: depositphotos.com

Утром 24 ноября в дороге находятся 95 поездов "Укрзалізниці", большинство из них опаздывают. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Не без трудностей, но железная дорога продолжает движение. По состоянию на 9.00 95 наших поездов, несмотря ни на что, продолжают движение. Из-за обесточивания большей части сети 81 из них задерживаются более чем на час", – говорится в сообщении. 

Самые существенные задержки у поездов:

  • №711 "Краматорск – Киев" (почти три часа);
  • №749 "Киев – Ужгород" с группой вагонов "Киев – Вена" ( более 11 часов);
  • №17 "Харьков – Ужгород" (более 11 часов);
  • №119 "Запорожье – Львов" (около 11 часов);
  • №3 "Запорожье – Ужгород" (более 10 часов).

"Технически самые сложные задержки – это "Интерсити+", отопление которых зависит от электросети. Экипируем термоодеялами, но все же должны везти пассажиров комфортно и в тепле, поэтому сегодня два маршрута – на Краматорск (№712) и на Днепр (№732) – были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления", – пояснили в компании. 

Об изменениях в расписании компания информирует всех международных партнеров – они предоставляют выделенные локомотивы, чтобы обеспечить стыковку, будут помогать украинцам, прибывающим на их вокзалы.

На украинских вокзалах развернуты хабы с чаем, кофе, горячим питанием от World Central Kitchen, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха.

"Напоминаем, что пассажиров, которые из-за форс-мажорных обстоятельств не успели на свои рейсы, мы с тем же билетом сажаем на следующий рейс того же направления", – добавили в "Укрзалізниці". 

Контекст:

23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Есть погибшие, более 40 человек ранены. 

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети. По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, некоторые регионы были полностью обесточены. 

Теги: Укрзалізниця, железная дорога, поезда, война России против Украины
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