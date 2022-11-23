"Укрзалізниця" рассказала, что делать пассажирам, чьи рейсы были отменены из-за ракетного удара по Украине

"Пассажиры рейсов, которые были отменены из-за атаки на энергетическую инфраструктуру и отсутствия напряжения в контактной сети, будут пересажены на другие рейсы, следующие в том же направлении. Это касается пассажиров поездов №723 "Харьков – Киев" и №731 "Днепр – Киев", – говорится в сообщении.

В случае отказа от поездки такие пассажиры, а также пассажиры, поезда которых вынужденно изменили маршрут, могут вернуть 100% средств за билеты, пояснили в "Укрзалізниці". Для этого следует обратиться к дежурному по вокзалу и поставить отметку на билете. Затем в любой кассе вокзала пассажир должен написать претенциозное заявление, к которому приложить билет. Железная дорога вернет средства за отмененную поездку в течение месяца.

Также в компании сообщили, что поезда "Интерсити+" курсируют под тепловозами и экипируются по Киеву термоодеялами на случай непредвиденных остановок.

"Укрзалізниця" напомнила, что в случае прибытия к вокзалу после наступления комендантского часа пассажирам будет предложен ночлег в теплом зале ожидания на вокзале.