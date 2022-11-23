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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрзалізниця" рассказала, что делать пассажирам, чьи рейсы были отменены из-за ракетного удара по Украине

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Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы
Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" рассказала, что будет делать с пассажирами рейсов, которые были отменены из-за ракетного удара России по Украине 23 ноября. Также в компании сообщили, что поезда "Интерсити" отправляются при помощи тепловозов.

"Пассажиры рейсов, которые были отменены из-за атаки на энергетическую инфраструктуру и отсутствия напряжения в контактной сети, будут пересажены на другие рейсы, следующие в том же направлении. Это касается пассажиров поездов №723 "Харьков – Киев" и №731 "Днепр – Киев", – говорится в сообщении.

В случае отказа от поездки такие пассажиры, а также пассажиры, поезда которых вынужденно изменили маршрут, могут вернуть 100% средств за билеты, пояснили в "Укрзалізниці". Для этого следует обратиться к дежурному по вокзалу и поставить отметку на билете. Затем в любой кассе вокзала пассажир должен написать претенциозное заявление, к которому приложить билет. Железная дорога вернет средства за отмененную поездку в течение месяца.

Также в компании сообщили, что поезда "Интерсити+" курсируют под тепловозами и экипируются по Киеву термоодеялами на случай непредвиденных остановок.

"Укрзалізниця" напомнила, что в случае прибытия к вокзалу после наступления комендантского часа пассажирам будет предложен ночлег в теплом зале ожидания на вокзале.

Контекст:

23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Прилеты зафиксированы в Киеве и области, во Львовской и Кировоградской областях. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях.

В Киеве известно о трех погибших и девяти раненых, в Киевской области один человек погиб и более 20 пострадали

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии. 

Две атомные электростанции отключены от энергосистемы.

Теги: Укрзалізниця, поезда, обстрелы
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