Сейчас по всей Украине работает 3,8 тыс банкоматов. До отключения света было больше 15 тыс. – НБУ

По данным НБУ, вечером 23 ноября в Украине работало более 1,5 тыс. банковских отделений Фото: ЕРА

По данным регулятора, система электронных платежей (СЭП) НБУ работает без сбоев, а банки Украины, подключенные к СЭП, беспрепятственно проводят платежи.

"Платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты работают в штатном режиме. Обеспечивается доступ граждан к их средствам, в частности, через работающие банкоматы и кассы банковских отделений. По оперативной информации, сейчас работает более 1,5 тыс. банковских отделений и более 3,8 тыс. банкоматов", – говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что готовы оперативно подкреплять банки наличными по необходимости. На сайте НБУ указано, что общее количество функционирующих в Украине банкоматов к началу осени составляло 28,2 тыс.