Сейчас по всей Украине работает 3,8 тыс банкоматов. До отключения света было больше 15 тыс. – НБУ

По данным регулятора, система электронных платежей (СЭП) НБУ работает без сбоев, а банки Украины, подключенные к СЭП, беспрепятственно проводят платежи.
"Платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты работают в штатном режиме. Обеспечивается доступ граждан к их средствам, в частности, через работающие банкоматы и кассы банковских отделений. По оперативной информации, сейчас работает более 1,5 тыс. банковских отделений и более 3,8 тыс. банкоматов", – говорится в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что готовы оперативно подкреплять банки наличными по необходимости. На сайте НБУ указано, что общее количество функционирующих в Украине банкоматов к началу осени составляло 28,2 тыс.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.
Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток.
Из-за массированных ракетных ударов российских террористов во многих регионах упал интернет-трафик. Об этом 23 ноября в Telegram сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.