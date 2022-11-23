Украина и МВФ достигли договоренностей по мониторинговой программе. НБУ обнародовал условия

В марте МВФ предоставил Украине $1,4 млрд. Столько же и в таком же режиме Киев получил от МВФ в сентябре Фото: depositphotos.com

"Это необходимый шаг, который позволит в дальнейшем получить новую финансовую программу поддержки Украины. Достигнутые договоренности – это важный сигнал от Фонда о поддержке Украины в то время, когда Россия пытается уничтожить нашу экономику, энергосистему и остановить жизнь страны. Мониторинговая программа также будет способствовать активизации поддержки других наших союзников", – написал Шмыгаль.

Некоторые подробности соглашения обнародованы на сайте Национального банка Украины. В частности, Украина взяла на себя обязательства, что НБУ обновит стратегию финансового сектора, которая будет предусматривать новую оценку устойчивости банковской системы и концепцию их рекапитализации, а также примет меры по работе с неработающими кредитами. Кроме того, Нацбанк должен разработать планы дальнейшего обеспечения бесперебойного функционирования финансового сектора.

Также в рамках достигнутых договоренностей были оговорены меры фискальной политики, предусматривающие пути повышения налоговых поступлений и активизацию внутреннего рынка государственных заимствований, что позволит избежать необходимости монетарного финансирования бюджета в 2023 году.

Отмечается, что надлежащая реализация Украиной обязательств по этой программе позволит перейти к новой программе МВФ, предоставляющей финансирование.

"Мы благодарны коллегам из Фонда за понимание, насколько сегодня время важно для Украины. Мы и дальше чувствуем поддержку со стороны МВФ и, я убежден, имеем общую позицию относительно дальнейшего сотрудничества. Мы готовы к работе по новой программе и к выполнению заложенных в нее обязательств по сохранению макрофинансовой устойчивости нашей страны", – прокомментировал достижение договоренности глава НБУ Андрей Пышный.