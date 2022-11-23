ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украина и МВФ достигли договоренностей по мониторинговой программе. НБУ обнародовал условия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В марте МВФ предоставил Украине $1,4 млрд. Столько же и в таком же режиме Киев получил от МВФ в сентябре
В марте МВФ предоставил Украине $1,4 млрд. Столько же и в таком же режиме Киев получил от МВФ в сентябре
Фото: depositphotos.com

Миссия Международного валютного фонда по Украине, которая работала в режиме онлайн с 11-го по 22 ноября, завершила работу достижением соглашения на уровне персонала об условиях мониторинговой программы с участием совета директоров. Об этом 23 ноября в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это необходимый шаг, который позволит в дальнейшем получить новую финансовую программу поддержки Украины. Достигнутые договоренности  это важный сигнал от Фонда о поддержке Украины в то время, когда Россия пытается уничтожить нашу экономику, энергосистему и остановить жизнь страны. Мониторинговая программа также будет способствовать активизации поддержки других наших союзников", – написал Шмыгаль.

Некоторые подробности соглашения обнародованы на сайте Национального банка Украины. В частности, Украина взяла на себя обязательства, что НБУ обновит стратегию финансового сектора, которая будет предусматривать новую оценку устойчивости банковской системы и концепцию их рекапитализации, а также примет меры по работе с неработающими кредитами. Кроме того, Нацбанк должен разработать планы дальнейшего обеспечения бесперебойного функционирования финансового сектора.

Также в рамках достигнутых договоренностей были оговорены меры фискальной политики, предусматривающие пути повышения налоговых поступлений и активизацию внутреннего рынка государственных заимствований, что позволит избежать необходимости монетарного финансирования бюджета в 2023 году.

Отмечается, что надлежащая реализация Украиной обязательств по этой программе позволит перейти к новой программе МВФ, предоставляющей финансирование. 

"Мы благодарны коллегам из Фонда за понимание, насколько сегодня время важно для Украины. Мы и дальше чувствуем поддержку со стороны МВФ и, я убежден, имеем общую позицию относительно дальнейшего сотрудничества. Мы готовы к работе по новой программе и к выполнению заложенных в нее обязательств по сохранению макрофинансовой устойчивости нашей страны", – прокомментировал достижение договоренности глава НБУ Андрей Пышный.

Контекст:

В марте 2022 года МВФ предоставил Украине $1,4 млрд в рамках экстренной помощи. Еще столько же и в таком же режиме Киев получил от МВФ в сентябре.

Договоренности по мониторинговой программе были достигнуты по итогам последней виртуальной миссии МВФ, которая длилась с 11-го по 22 ноября

Сейчас более половины расходов украинского бюджета покрывается за счет грантов и займов от международных партнеров, отмечает "BBC News Україна". Ожидается также, что в следующем году за счет международной финансовой помощи будет покрыто до 38 млрд грн дефицита бюджета.

Теги: Украина, МВФ, НБУ, экономика, Андрей Пышный, кредиты, финансирование, премьер-министр, Денис Шмыгаль, соглашение, сотрудничество, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Наверное, что-то знает". 53-летний Доний показал пятилетнюю дочь, которая пела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
"Наверное, что-то знает". 53-летний Доний показал пятилетнюю дочь, которая пела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами
28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами
"Счастье в простых вещах". Tarabarova, которая ждет третьего ребенка, показала прогулку с сыном
"Счастье в простых вещах". Tarabarova, которая ждет третьего ребенка, показала прогулку с сыном
"Будет помнить, что дома его ждет жена". Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км, чтобы сыграть свадьбу на передовой
"Будет помнить, что дома его ждет жена". Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км, чтобы сыграть свадьбу на передовой
"Почти не постарела". 56-летняя Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой. Видео
"Почти не постарела". 56-летняя Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой. Видео
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал на видео свои эмоции
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал на видео свои эмоции
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (230884)
2
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (222327)
3
Арестович покинул Украину. Фото за границей (196173)
4
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (144194)
5
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова (59841)
6
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото (58447)
7
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала (48960)
8
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади (48145)
 
 
 
 