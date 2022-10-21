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"Украинские власти заслуживают похвалы". Завершила работу миссия МВФ по Украине. В Нацбанке прокомментировали

Украина сотрудничает с МВФ 30 лет
Украина сотрудничает с МВФ 30 лет
Фото: ЕРА

В столице Австрии Вене завершила работу миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая обсуждала сотрудничество с Украиной. Об этом говорится в заявлении главы миссии Гэвина Грея, заявление которого опубликовал 21 октября сайт МВФ.

"17–20 октября группа сотрудников МВФ встретилась с украинскими властями в Вене, Австрия. Миссия обсудила свои выводы с министром финансов [Украины] Сергеем Марченко и председателем Национального банка Украины Андреем Пышным", – говорится в сообщении.

По словам Грея, миссией обсуждались "последние макрофинансовые события и перспективы, бюджет на 2023 год и связанные с ним потребностях во внешнем финансировании, вопросах финансового сектора и сочетании политик для поддержки макроэкономической стабильности".

"Украинские власти заслуживают большой похвалы за сохранение значительной степени макрофинансовой стабильности в этих чрезвычайно сложных обстоятельствах. Официальным органам рекомендуется воздерживаться от мер, сокращающих налоговые поступления", – считает он.

Представители МВФ намерены продолжать работу с Украиной, оценивая, в частности, потребности во внешнем финансировании на 2023 год.

Завершение работы миссии МВФ прокомментировали в НБУ.

"Во время работы миссии стороны обсудили вопросы финансово-экономической политики, которые могут быть заложены в новую мониторинговую программу с привлечением совета МВФ. Она станет основой плана мероприятий Национального банка и правительства Украины по поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности, а также определит потребности во внешнем финансировании", – говорится в комментарии.

Следующий раунд переговоров с экспертами МВФ ожидается в ноябре, отметили в Нацбанке.

"Мы настроены на скорый переговорный процесс для утверждения мониторинговой программы с привлечением совета МВФ в декабре, что позволит не только заложить прочную основу нашей макроэкономической политики, но уже в начале следующего года сделать ощутимые шаги в направлении новой масштабной программы МВФ", – объяснил Пышный.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через RFI, в марте МВФ выделил Украине первые $1,4 млрд срочной помощи в рамках этого инструмента.

В сентябре украинские власти сообщили, что МВФ утвердил второй транш помощи по этой же программе. 13 октября премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что Украина получила $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования

Украина сотрудничает с МВФ 30 лет. За это время страна получила по 13 разным программам $37 млрд поддержки от Фонда.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: МВФ, НБУ, бюджет, Андрей Пышный, Вена, переговоры, политика, Нацбанк, транш, финансы, финансирование, премьер-министр, сотрудничество
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