"Украинские власти заслуживают похвалы". Завершила работу миссия МВФ по Украине. В Нацбанке прокомментировали

"17–20 октября группа сотрудников МВФ встретилась с украинскими властями в Вене, Австрия. Миссия обсудила свои выводы с министром финансов [Украины] Сергеем Марченко и председателем Национального банка Украины Андреем Пышным", – говорится в сообщении.

По словам Грея, миссией обсуждались "последние макрофинансовые события и перспективы, бюджет на 2023 год и связанные с ним потребностях во внешнем финансировании, вопросах финансового сектора и сочетании политик для поддержки макроэкономической стабильности".

"Украинские власти заслуживают большой похвалы за сохранение значительной степени макрофинансовой стабильности в этих чрезвычайно сложных обстоятельствах. Официальным органам рекомендуется воздерживаться от мер, сокращающих налоговые поступления", – считает он.

Представители МВФ намерены продолжать работу с Украиной, оценивая, в частности, потребности во внешнем финансировании на 2023 год.

Завершение работы миссии МВФ прокомментировали в НБУ.

"Во время работы миссии стороны обсудили вопросы финансово-экономической политики, которые могут быть заложены в новую мониторинговую программу с привлечением совета МВФ. Она станет основой плана мероприятий Национального банка и правительства Украины по поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности, а также определит потребности во внешнем финансировании", – говорится в комментарии.

Следующий раунд переговоров с экспертами МВФ ожидается в ноябре, отметили в Нацбанке.

"Мы настроены на скорый переговорный процесс для утверждения мониторинговой программы с привлечением совета МВФ в декабре, что позволит не только заложить прочную основу нашей макроэкономической политики, но уже в начале следующего года сделать ощутимые шаги в направлении новой масштабной программы МВФ", – объяснил Пышный.